Лопес и Аффлек дали первое совместное интервью: о чем говорила пара

Бен признался, что без ума от Дженнифер Лопес, потому что она изменила целую индустрию своими творческими экспериментами и вдохновила миллионы женщин

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес дали первое совместное интервью / Фото: Getty Images

Недавно Бен Аффлек и Дженнифер Лопес впервые за много лет вместе пришли на красную дорожку Венецианского кинофестиваля. После публичного выхода пара дала интервью, главное из которого мы собрали в одном материале.

Дженнифер Лопес росла в больших мечтах и доказала, что на самом деле может все. За годы своей карьеры она снялась в нескольких фильмах, записала несколько альбомов, дуэтов, получила десятки наград, создала свой бренд и вдохновила миллионы женщин, дав им веру в себя и свои возможности, пишет AdWeek.

Реклама

Реклама

Восхищается своей избранницей и Бен Аффлек. В интервью изданию он сказал, что впечатлен ее "влиянием на мир".

Я в восторге от ее влияния на мир... Дженнифер вдохновила огромную группу людей почувствовать, что они заняли свое место "за столом" в этой стране. Такой эффект оказывали немногие на протяжении всей истории. Это то, чего я никогда не узнаю, а могу только поддержать, восхищаться и уважать, – рассказал о любимой Аффлек.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес в Венеции / Фото: Getty Images

Бен также отметил, что Лопес всегда была и продолжает быть образцом для подражания для цветных женщин в индустрии.

Реклама

И это правда. Джей Ло помогает женщинам развиваться как предпринимательницам, сотрудничает с фондами, которые поддерживают женщин из Латинской Америки.

Я хочу дать людям возможность улучшить свою жизнь, – говорит Дженнифер Лопес о своей инициативе.

Будучи обычной танцовщицей с латиноамериканскими корнями, Дженнифер Лопес упорно работала и все-таки достигла вершин. Она всегда гордилась своим происхождением и не скрывала его.

Помню, как в самом начале своей карьеры я начала сотрудничать с брендами L'Oréal и Louis Vuitton. Тогда музыканты не занимались такими вещами – считалось, что это табу. Но для меня было важно, чтобы люди увидели на плакатах простую латиноамериканскую девушку, – призналась Лопес.

Этой весной появились первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком, когда "эксов" часто стали видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе. Пара подтвердила свои отношения в день рождения Дженнифер Лопес.

Еще новости по теме: