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Лучше бы ела что-то для мозгов: рупор Кремля Екатерина Андреева – о поедании... ласточкиных гнезд!

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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4 апреля, 17:37
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Официальное лицо российской пропаганды дала интервью, которое вызвало новую порцию хейта
Пропагандистка Андреева шокировала своим меню
Пропагандистка Андреева шокировала своим меню / Фото: открытые источники

Екатерина Андреева с 1998-го года ведет программу "Время" на "Первом канале". Сложно представить, сколько пропаганды и откровенной лжи за эти годы она произнесла своим ртом. Но пока что ее последователей интересует не фактическое участие в преступлениях против человечества и Украины в частности, а то, почему 56-летняя телеведущая так хорошо сохранилась.

Оказывается, путинистка Андреева имеет свои секреты, которые в Сети уже прозвали сатанинскими. Так, она регулярно ест китайские деликатесы – поглощает... ласточкины гнезда!

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Екатерина Андреева / Фото: инстаграм

Об этом она рассказала в YouTube-шоу Надежды Стрелец. Коллега Скабеевой сообщила, что прибегает к китайской оздоровительной гимнастике и может себе позволить азиатские деликатесы, которые других людей пугают.

Я ем ласточкины гнезда. Вот эта хрящевая структура, а ласточкина слюна — очень серьезный антиоксидант. Мой учитель по тайчи привозит мне их из Китая. Или уже готовые, или я сама могу сварить субстрат и съесть.

Реакция на такие заявления у адекватных людей должна быть одна: лучше бы Екатерина Андреева ела что-то полезное для мозга, а не участвовала в поддержке кровавого режима, который пришел с войной в Украину.

Напомним, Екатерина Андреева в августе 2014 года была включена Украиной в санкционный список за поддержку аннексии Крыма и войны на Донбассе. Она является одним из лиц российской пропаганды.

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Андреева – лицо российской пропаганды

Также сейчас обсуждают тот факт, что Стася Ровинская призвала всех навсегда стереть из памяти свою мать Снежану Егорову.

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Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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