Лучшие и самые странные наряды звезд на гала-ужине LACMA и Gucci (фото)

Звездное мероприятие состоялось в Музее искусств округа Лос-Анджелес, при поддержке дома Gucci. Организаторами выступили актер Леонардо Ди Каприо и попечительница LACMA Ева Чоу.
В этом году очень много звезд посетили ивент. Самые откровенные образы были у 19-летней Билли Айлиш, которая все чаще отказывается от закрытой одежды, и Эль Фаннинг, прибывшей на мероприятие в черном платье от Gucci.
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