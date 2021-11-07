Лучшие и самые странные наряды звезд на гала-ужине LACMA и Gucci (фото)

На 10-м ежегодном мероприятии LACMA Art + Film Gala появились Джаред Лето, Билли Айлиш, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие селебритис

Кто пришел на гала-ужин музея искусств LACMA 2021 / Фото: Getty Images

Звездное мероприятие состоялось в Музее искусств округа Лос-Анджелес, при поддержке дома Gucci. Организаторами выступили актер Леонардо Ди Каприо и попечительница LACMA Ева Чоу.

В этом году очень много звезд посетили ивент. Самые откровенные образы были у 19-летней Билли Айлиш, которая все чаще отказывается от закрытой одежды, и Эль Фаннинг, прибывшей на мероприятие в черном платье от Gucci.

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Певица Билли Айлиш в Gucci / Фото: Getty Images

Актриса Эль Фаннинг / Фото: Getty Images

Хейли Бибер появилась на красной ковровой дорожке в великолепном белом платье.

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Модель Хейли Бибер в наряде от Gucci / Фото: Getty Images

Белый аутфит выбрал также актер и музыкант Джаред Лето, которому, к слову, в этом году исполнится 50.

Джаред Лето на LACMA gala 2021 / Фото: Getty Images

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Мэгги Джилленхол выбрала черное платье с глубоким вырезом на груди и объемными рукавами. Очень элегантно!

Актриса Мэгги Джилленхол / Фото: Getty Images

Брат Мэгги – актер Джейк Джилленхол - оделся в костюм цветов, приятных любому украинцу. Мой личный фаворит на ивенте (после Лето).

Актер Джейк Джилленхол / Фото: Getty Images

Рыжеволосая красавица Флоренс Уэлч (Florence and the Machine) надела атласное голубое платье, в котором она напоминает персонажа из эльфийских сказок.