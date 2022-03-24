Любимица Путина сходит с ума в соцсетях, потеряв работу из-за поддержки его кровавого режима

Вот и наступила расплата за молчание: Анну Нетребко уволили везде, где только можно

Благодаря Путину, Анне Нетребко теперь нечем заняться / Фото: открытые источники, Instagram

У кровавого диктатора Путина есть много любимцев среди звезд шоу-бизнеса, которые у него на коротком поводу. Это путинисты Газманов, Расторгуев и многие другие. Многие из них на своей шкуре начинают чувствовать расплату за молчание, а значит – поддержку войны Путина против Украины. Одна из них оперная певица Анна Нетребко.

Напомним, недавно Анну Нетребко отстранили от постановок в Метрополитен-опера и заменили ее украинской солисткой Людмилой Монастырской. Пока украинка займет место россиянки только в постановке "Турандот" этой весной.

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Также из-за того, что Нетребко отказалась выступить против политики Владимира Путина, с ней отказались сотрудничать миланский театр La Scala, Баварская государственная опера, она исключена из списка артистов немецкого лейбла. Звезда оперы потеряла работу и теперь бьет баклуши, пробуя на себе фильтры инстаграма.

Анна Нетребко

Она, кстати, гордится своим статусом любимицы Путина. Нетребко получала из его рук награды и не раз принимала публичные поздравления с днем рождения.

Путин и Нетребко

Что касается позиции Нетребко по поводу российского вторжении в Украину, певица говорила, что желает всем мира и переживает за своих друзей в Украине. Но не осудила Путина и не назвала его ответственным за геноцид украинцев. Также она считает, что это неправильно, когда известных людей вынуждают высказываться против России.

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скриншот из инстаграма Нетребко

У нас нет сомнений, что придет время, когда артистке, которая к тому же поклонница так называемых "ЛДНР", не будет что есть и она прозреет.

К слову, Россия последние несколько недель уже чувствует влияние санкций за нападение на Украину:

Но то ли еще будет! Каждый, кто поддерживает войну против Украины или одобряет ее своим молчанием, ответит за все и ощутит на себе все последствия войны – справедливость восторжествует!

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