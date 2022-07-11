Любимице Путина заткнули рот в Германии. Анна Нетребко не будет петь для европейцев

Оперная звезда все еще пытается усидеть на двух стульях. Но на сценах ЕС ее слышать не хотят. О причинах "отмены" фанатки "русского мира" читайте в материале

Сольный концерт Анны Нетребко в Германии отменили / Фото: Коллаж: Сегодня

Анна Нетребко уже давно живет в Вене и работает за границей. Впрочем, после полномасштабного вторжения РФ в Украину карьера певицы пошла насмарку. Все из-за неоднозначной позиции. Сначала она молчала, а затем решила "осторожно" осудить войну в Украине.

Однако что-то пошло не так. Оперную деву обвинили в корысти и двуличности. Из-за нечеткой позиции Нетребко осталась нежелательной персоной как на РФ, так и в цивилизованном мире.

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Любимицу российского президента сначала выгнали из нью-йоркской Metropolitan Opera, а затем – из Новосибирского театра. Теперь же стало известно, что Анну Нетребко не желают видеть и на сцене Германии.

Как сообщает Slippe Disc , в столице юго-западной земли Германии Баден-Вюртемберг – городе Штутгарт отменили большой сольный концерт российской оперной певицы. Она должна была петь 3 сентября на Дворцовой площади.

Нетребко / Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

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Причины "отмены" Нетребко – она поддерживала тесные связи с Путиным и не сразу осудила войну.

В министерстве финансов Баден-Вюртемберг недвусмысленно заявили, что они не потерпят, чтобы Анна Нетребко выступала там, пока в Украине идет война, – говорится в материале издания.

Отмечается, правительство Штутгарта якобы призвало оперную артистку оборвать связи со страной-агрессором еще в марте. Однако Нетребко не торопилась и затягивала с решением. Поэтому мировое сообщество поняло – певица просто пытается усидеть на двух стульях.

Однако после антивоенного поста Анны Нетребко в Сети некоторые концертные залы Европы отрыли перед россиянкой двери. В частности, в Италии.

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Что известно о позиции Нетребко

Не стоит забывать, что певица была доверенным лицом Путина на выборах. Она получала из его рук награды и даже фотографировалась с флагом "Новороссии" вместе с одним из сепаратистских лидеров Олегом Царевым.

Нетребко с царевым / Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

В 2014 году она передала миллион рублей для театра в оккупированном Донецке, вручив чек тому же Цареву.

Поэтому то, что она осудила войну в Украине, ничего не меняет. Ведь она сделала это, чтобы не потерять заработок.

Более того, сама Анна Нетребко открыто призналась, что она хочет усидеть на двух стульях.