Любимице Путина заткнули рот в Германии. Анна Нетребко не будет петь для европейцев

Анна Нетребко уже давно живет в Вене и работает за границей. Впрочем, после полномасштабного вторжения РФ в Украину карьера певицы пошла насмарку. Все из-за неоднозначной позиции. Сначала она молчала, а затем решила "осторожно" осудить войну в Украине.
Однако что-то пошло не так. Оперную деву обвинили в корысти и двуличности. Из-за нечеткой позиции Нетребко осталась нежелательной персоной как на РФ, так и в цивилизованном мире.
Любимицу российского президента сначала выгнали из нью-йоркской Metropolitan Opera, а затем – из Новосибирского театра. Теперь же стало известно, что Анну Нетребко не желают видеть и на сцене Германии.
Как сообщает Slippe Disc , в столице юго-западной земли Германии Баден-Вюртемберг – городе Штутгарт отменили большой сольный концерт российской оперной певицы. Она должна была петь 3 сентября на Дворцовой площади.
Причины "отмены" Нетребко – она поддерживала тесные связи с Путиным и не сразу осудила войну.
В министерстве финансов Баден-Вюртемберг недвусмысленно заявили, что они не потерпят, чтобы Анна Нетребко выступала там, пока в Украине идет война, – говорится в материале издания.
Отмечается, правительство Штутгарта якобы призвало оперную артистку оборвать связи со страной-агрессором еще в марте. Однако Нетребко не торопилась и затягивала с решением. Поэтому мировое сообщество поняло – певица просто пытается усидеть на двух стульях.
Однако после антивоенного поста Анны Нетребко в Сети некоторые концертные залы Европы отрыли перед россиянкой двери. В частности, в Италии.
Что известно о позиции Нетребко
Не стоит забывать, что певица была доверенным лицом Путина на выборах. Она получала из его рук награды и даже фотографировалась с флагом "Новороссии" вместе с одним из сепаратистских лидеров Олегом Царевым.
В 2014 году она передала миллион рублей для театра в оккупированном Донецке, вручив чек тому же Цареву.
Поэтому то, что она осудила войну в Украине, ничего не меняет. Ведь она сделала это, чтобы не потерять заработок.
Более того, сама Анна Нетребко открыто призналась, что она хочет усидеть на двух стульях.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"