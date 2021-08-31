Любовь Успенская отправила дочь в клинику: Опять начались конфликты

После заявления Татьяны о том, что ее заперли и забрали телефон появилась информация о местонахождении дочери певицы.

У Любови Успенской снова начались проблемы с дочкой / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Не долго длилось перемирие Любови Успенской с единственной дочкой. Источники из окружениях Успенской в беседе с изданием StarHit рассказали, что певица снова положила дочь в клинику.

Между мамой и дочкой опять начались недопонимания, конфликты, поэтому было принято решение, что девушке нужно поработать со специалистами, – сказали источники.

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Дочь Любови Успенской впервые вышла в свет после пластической операции / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Татьяна Плаксина сейчас действительно находится без связи.

По правилам учреждения у нее забрали средства связи. Выдают их там только по часам и не каждый день, – уточнил источник.

Сама певица о состоянии здоровья своей дочери пока не говорит. Источники отметили, что певица очень переживает за Татьяну и постоянно находится на связи с врачами. При этом Любовь Успенская сейчас много работает. Запланированные съемки и концерты она не отменяет.

Конфликт Любови Успенской с дочкой:

Напомним, Татьяна Плаксина несколько лет назад попала в аварию во время велопрогулки на Коста-Рике. После несчастного случаю Татьяна перестала общаться с матерью. Дочь обвинила певицу в психологическом давлении и жестоком обращении. Успенская, в свою очередь, заявила, что у Татьяны были серьезные проблемы с наркотическими веществами.

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Спустя несколько лет мама и дочка наладили отношения. Любовь Успенская занялась восстановлением внешности дочери после аварии и собиралась делать из нее звезду шоу-бизнеса.

Дочь Успенской босой медитировала на улицах Лос-Анджелеса – подробности в сюжете:

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