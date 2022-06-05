Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Обстрелы городов Украины ❗ Угроза котла на Донбассе 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?

Eurovision 2022

Рианна родила

Реалити Сассекских

Stefania по-литовски

Степан в Каннах

Брежнева и фуры
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Любови Успенской светит три года тюрьмы за неадекватный поступок

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 июня, 09:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Артистка-путинистка вляпалась в серьезный скандал. Последствия для певицы могут быть плачевными
Любовь Успенской грозит тюрьма за избиение соседской собачки
Любовь Успенской грозит тюрьма за избиение соседской собачки / Фото: Коллаж: Сегодня

На днях российская певица Любовь Успенская избила собаку своей соседки до такого состояния, что четырехлапый теперь нуждается в серьезной операции. Вероятно, артистка надеялась, что об этой истории никто не узнает, но инцидент быстро получил огласку и набирает только обороты.

Более того, 68-летняя певица устроила словесную перепалку с хозяйкой собачки, которая, долго не раздумывая, обратилась к адвокату Александру Добровинскому, чтобы тот помог наказать Успенскую через суд.

Реклама

Видео избиения пса снять не удалось. Но в Сети появился ролик, на котором Успенская матерится на соседку и угрожает ей.

Юрист признавался, что сначала он предлагал Любови Успенской решить конфликт мирным путем, но та не пошла на уступки. По словам Добровинского, он предлагал оплатить певице операцию песика, который едва не потерял глаз и просто извиниться перед его хозяйкой. Однако Успенская, как ни странно, только нахамила в ответ, сообщает Telegram-канал Mash .

Реклама

Я долго ждала – вдруг человек одумается. И придется решить вопрос по-соседски. Теперь мы хотим только справедливости и решения вопроса по закону, – заявила хозяйка французского бульдога Юлия.

Добровинский уверяет, если Успенскую признают виновной в суде, то она может сесть за решетку на несколько лет по статье о жестком обращении с животными.

Мои клиенты хотят, чтобы все было по закону. А по закону может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы. Чтобы известные люди не забывали, что перед законом все равны, – заявил адвокат.

Успенская любит создавать сама себе проблемы, поэтому к скандалам ей не привыкать. Недавно она публично назвала Моргенштерна "г*вном" и "запретным плодом", который нужно убирать.

Раньше певица нарвалась на критику, сняв в своем клипе скандальную российскую актрису.

Реклама

Отметим, Любовь Успенская родилась в Киеве и часто давала концерты в Украине . Более того, певица заявляла, что не считает себя российской звездой, ведь у нее американское гражданство. Впрочем, во время полномасштабной войны РФ против Украины она так и не решилась озвучить свою позицию и осудить рашистских оккупантов за их зверства.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Готов усыновить ребенка!
Даниэль Салем

"Я решил, что хочу удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять