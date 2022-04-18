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Måneskin послали Путина со сцены Coachella и поддержали Украину: видео

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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18 апреля, 14:41
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Победители "Евровидения-2021" во время своего выступления на Coachella высказались в поддержку Украины
/ Фото: Getty Images

Måneskin вместе с Украиной! Солист рок-группы Дамиано Давид во время выступления на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии высказался против российской агрессии.

Представлял трек Gasoline, отрывок из которой посвящен Украине, солист Måneskin упомянул, что пока они выступают на концерте и встречаются с поклонниками, в мире есть люди, которые просыпаются с мыслью: "сколько снарядов было выпущено по городу" и не знают, чего еще ждать. Солист рок-группы призвал не верить пропагандистам.

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Стоит отметить, во время исполнения песни Gasoline выкрикнул: "Free Ukraine! FUCK Putin"

Напомним, западные артисты активно помогают Украине. Микки Руру призвал США и НАТО действовать более решительно и дать Украине оружие. Шон Пенн помогает украинским беженцам в Польше.

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Дэвид и Виктория Бекхэм открыли сбор средств для помощи украинским детям. Мила Кунис и Эштон Катчер собрали 20 млн долларов для украинцев.

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Элина Пелешенко
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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