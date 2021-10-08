Måneskin "сплагиатили" самих себя: фанаты сравнили их новую песню с популярным треком группы

Цитата дня

Нет ничего в этой жизни сильнее, чем дать жизнь. Больше всего в этой жизни трогает — это семья. Нельзя быть одинокой, нельзя никому не принадлежать, только звездам. Надо обязательно иметь семью и дать жизнь