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Måneskin "сплагиатили" самих себя: фанаты сравнили их новую песню с популярным треком группы

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"
8 октября, 10:34
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Победители "Евровидения-2021" выпустили первый трек после триумфа на конкурсе. Их многотысячная армия фанатов в восторге , но также немало людей отметили, что песня очень похожа на другой популярный трек группы
Måneskin выпустили новую композицию - MAMMAMIA
Måneskin выпустили новую композицию - MAMMAMIA / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Новый трек MAMMAMIA фанам напомнил песню I wanna be your slave, на которую Måneskin недавно выпустили клип на своем официальном YouTube-канале.

О схожести песен поклонники группы стали писать в комментариях под анонсом трека в Instagram-аккаунте Måneskin:

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  • "Почему эта песня звучит точно так же, как I wanna be your slave?"
  • "Звучит, как I wanna be your slave!"
  • "То же самое подумала!"
  • "Ты не одна, кто так думает! В таком же духе, а я надеялась услышать больше рока, чем попа."

Скриншот: Instagram

А теперь сравним песни

Вот, как звучит MAMMAMIA:

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А теперь напомним хит I wanna be your slave:

Кто такие Måneskin?

Måneskin – итальянский рок-коллектив, в состав которого входят четыре участника: 22-летний солист Дамиано Давид, 21-летняя басистка Виктория де Анжелис, 20-летний гитарист Томас Раджи и 20-летний барабанщик Итан Торчио.

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Слово måneskin в переводе с датского языка означает "лунный свет". Такое название группе предложила взять басистка Виктория, которая является наполовину итальянкой, наполовину датчанкой.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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