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Måneskin едут в Киев: открылась продажа билетов на концерт. Цена стартует от 1299 грн

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"
30 сентября, 13:05
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Итальянская группа, которая стала победителем "Евровидения-2021", уже в марте следующего года приедет в Киев с концертом. Узнайте, по какой цене сейчас продают билеты на их выступление
Открылась продажа билетов на концерт Måneskin в Киеве в 2022 году
Открылась продажа билетов на концерт Måneskin в Киеве в 2022 году / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Итальянских рокеров уже ждут их многотысячная армия в Украине. И это даже несмотря на то, что группа фактически попала в скандал, написав на своей афише тура Kiev, а не Kyiv.

Билеты уже начали продавать сразу на нескольких онлайн-площадках страны. Цена стартует от 1299 грн, а самый дорогой билет стоит 2099 грн.

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Концерт Måneskin пройдет в клубе Stereo Plaza, 7 марта. Начало – 20:00.

Скриншот: kontramarka.ua

Музыканты выступят в Киеве в рамках их европейского тура – Loud Kids.

В марте 2021 года состоялся релиз второй пластинки группы – Teatro d'ira – Vol. I, после чего Måneskin команда отправилась в турне в поддержку нового альбома. Событием лета этого же года стало музыкальное видео с провокационным названием I WANNA BE YOUR SLAVE. Вместе с композицией Beggin (которая является кавером) эта песня попала в ТОП-10 Большого британского чарта, что стало рекордом среди итальянских коллективов!

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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