Мадонна приклеила лицо к своему легендарному фото с обнаженной грудью

Певица анонсировала документалку Madame Х весьма провокационным способом. Смотрите архивное фото Мадонны с показа Жан-Поля Готьє

Мадонна показала архивное фото с показа Jean-Paul Gaultier / Фото: instagram.com/madonna

В далеком 1992 году Мадонна, которая все еще любит обнажаться, приняла участие в показе amFAR Extravaganza французского модельера Жан-Поля Готье. Тогда 33-летняя звезда прошлась по подиуму в черном полосатом сарафане с подтяжками.

Изюминкой образа Мадонны была обнаженная грудь. Этот лук певицы стал одним из ее самых откровенных.

Жан-Поль Готье и Мадонна в 1992 году / Фото: Jim Smeal/WireImage

Накануне Мадонна опубликовала в сторис фото, сделанное во время показала, но зачем-то "приклеила" туда свое лицо, каким оно есть сейчас. Так она прорекламировала документальный фильм Madame Х.

Мадонна показала свое фото с обнаженной грудью / Источник: instagram.com/stories/madonna

Этим летом Мадонна с обнаженной грудью выступила на закрытой ЛГБТ-вечеринке, куда пришла вместе со своей дочкой Лурдес. Снимки звезды в голубом парике и сетчатом топе, едва прикрывавшем грудь, разлетелись по Twitter и Instagram.

Мадонна выступила на закрытой вечеринке в честь "Месяца гордости" / Фото: Twitter, Instagram

Ранее Мадонна использовала чужое фото в рамках пиар-кампании. Мадонна в 2015 году опубликовала на своей странице в Instagram фото девушки и с помощью ретуши добавила на снимок свое лицо.

Австралийка, чье фото украла певица, попыталась связаться с командой Мадонны, но безрезультатно. Только спустя шесть лет о скандале вспомнили, и певицу начали критиковать за это в соцсети.

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