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Мадонна разозлила фанатов обнаженной грудью: Бабушка отжигает

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
25 ноября, 13:51
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Популярная певица не стесняется откровенных фотосетов и эпатажа. На этот раз звезда похвасталась кадрами, на которых она изображена в образе роковой соблазнительницы
Мадонна похвасталась новой откровенной фотосессией.
Мадонна похвасталась новой откровенной фотосессией. / Фото: instagram.com/madonna

63-летняя Мадонна, которая недавно воссоздала образ мертвой Мэрилин Монро, опубликовала пикантные снимки, на которых она позировала в сексуальных нарядах, да еще без бюстгальтера.

Знаменитость в очередной раз продемонстрировала свою подтянутую фигуру и пышную грудь, которая случайно выпала из нижнего белья.

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"Горячий" образ Мадонна дополнила черными колготками в сеточку и туфлями на шпильке. Также артистка не забыла о ярком мейке и аксессуарах.

Мадонна позирует возле кровати.
Мадонна позирует возле кровати. / Фото: instagram.com/madonna

Ангел наблюдает за мной, – лаконично подписала певица провокационные кадры.

Мадонна позировала на кровати, при этом всячески сексуально изгибалась. Звезда стояла на четвереньках, кусала поручни кровати и даже залезала под нее – что только не делала, чтобы привлечь внимание публики.

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Мадонна ошеломила фанатов откровенной фотосессией. | Фото: instagram.com/madonna
Мадонна ошеломила фанатов откровенной фотосессией. / Фото: instagram.com/madonna
Мадонна ошеломила фанатов откровенной фотосессией. | Фото: instagram.com/madonna
Мадонна ошеломила фанатов откровенной фотосессией. / Фото: instagram.com/madonna
Мадонна ошеломила фанатов откровенной фотосессией. | Фото: instagram.com/madonna
Мадонна ошеломила фанатов откровенной фотосессией. / Фото: instagram.com/madonna
Мадонна ошеломила фанатов откровенной фотосессией. | Фото: instagram.com/madonna
Мадонна ошеломила фанатов откровенной фотосессией. / Фото: instagram.com/madonna
Мадонна ошеломила фанатов откровенной фотосессией. | Фото: instagram.com/madonna
Мадонна ошеломила фанатов откровенной фотосессией. / Фото: instagram.com/madonna
Мадонна ошеломила фанатов откровенной фотосессией. | Фото: instagram.com/madonna
Мадонна ошеломила фанатов откровенной фотосессией. / Фото: instagram.com/madonna
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Более того, на некоторых снимках знаменитость полностью обнажилась и прикрыла интимные места белым одеялом.

Обнаженная Мадонна в постели.
Обнаженная Мадонна в постели. / Фото: instagram.com/madonna

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Поклонники исполнительницы остались в восторге от новых фото кумира и "засыпали" ее похвальными комментариями. Впрочем, были и те, кто считал фотосессию слишком пошлой:

  • Живу, ради последней картинки)
  • Что вы делаете?
  • Дорогая, я думаю, ангел давно улетел.
  • Бабушка отжигает.
  • Перестань показывать свои ягодицы, мы видели много этого в книге о сексе, и тогда это было смело. Теперь это просто бесклассово.
  • Я не понимаю, как ей позволено показывать свое дерьмо по всему Instagram, будто это PornHub.
Фото: скриншот instagram/ madonna

Кстати, Мадонна не отстает от трендов и также делает бьюти-покупки. Какие именно – можете узнать здесь.

Отметим, что в последнее время фолловеры полагают, что внешность Мадонны сильно изменилась. Подозревают, что звезда все же прибегла к пластической операции и инъекциям красоты. Впрочем, сама артистка не комментирует подобные доводы и продолжает показывать себя с непристойной стороны.

Мадонна показала архивное фото с показа Jean-Paul Gaultier
Мадонна показала архивное фото с показа Jean-Paul Gaultier / Фото: instagram.com/madonna

Кратко о певице

Мадонна родилась в 1958 году в штате Мичиган. В 20 лет она переехала в Нью-Йорк, чтобы построить карьеру в танцевальной труппе.

Сначала артистка была участницей рок-групп, а впоследствии начала строить сольную карьеру. У звезды уже есть 14 студийных альбомов.

Мадонна
Мадонна / Фото: Getty Images

Интересно, что Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннеса как коммерчески самую успешную исполнительницу в истории. За всю карьеру певицы было продано более 300 млн ее альбомов и синглов. Также семь раз она становилась победительницей премии "Грэмми".

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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