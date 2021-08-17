Шумная вечеринка и торт в виде креста: Мадонна отгуляла 63-летие с молодым любовником

Как и в прошлом году, поп-легенда решила отметить свой день рождения в кругу близких друзей и родных. На этот раз звезда устроила вечеринку, на которой было много мороженого

Мадонна отметила свое 63-летие в кругу молодого возлюбленного и семьи / Фото: instagram.com/madonna

На своей странице в Instagram Мадонна поделилась несколькими снимками с празднования дня рождения. В кадр попали ее дети и 27-летний возлюбленный – Ахламалик Уильямс.

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Для праздника артистка надела платье-рубашку от Versace, дополнив образ украшениями на шее, кольцами и браслетами. Мадонна также отдельно опубликовала фото своих биологических детей – дочки Лурдес и сына Рокко.

Мадонна с дочерью Лурдес и сыном Рокко / Фото: instagram.com/madonna

Судя по фото праздничного стола, на вечеринку Мадонна позвала не менее трех десятков человек. К слову, многие детали интерьера и декора были стилизованы под религиозную тематику – кресты и лики святых, что неудивительно, ведь Мадонна часто использует различные духовные символы в своих выступлениях.

Скриншот: Instagram

Ну и главной фишкой вечера стал огромный торт в виде золотого креста. К слову, некоторые поклонники осудили артистку за выбор подобной формы лакомства.

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Торт Мадонны / Фото: instagram.com/madonna

В тот вечер гости также лакомились мороженым – соответствующим видео артистка поделилась с поклонниками.

Поклонники поздравили артистку в комментариях:

Вот это вечеринку, круто, с днем рождения!

Хочу к тебе на вечеринку, Мадонна!

С днем рождения, легенда!

Напомним, 20-летний сын Мадонны впервые снялся для глянца.

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Смотрите видео о знакомстве Мадонны с родителями ее молодого бойфренда: