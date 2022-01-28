Мадонна снова показала голые ягодицы: поп-дива в кружевных колготках залезла на капот авто

Певица Мадонна, которая недавно показала фото своего сына от режиссера Гая Ричи, снова продемонстрировала публике свои ягодицы.
Горячими фотографиями поп-дива поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Проблемы с автомобилем, -коротко и иронично подписала фото звезда.
Исполнительницы выбрала очень эпатажный образ для фотосессии. На Мадонне был расшитый золотыми аксессуарами плащ, а также колготки в сетку, сквозь которые фанаты увидели нижнее белье звезды.
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В свои 63 года исполнительница совсем не стесняется демонстрировать свою сексуальность и не изменяет своим отктровенным образам.
Американская певица не обращает никакого внимания на хейтеров в комментариях и показывает, что даже в ее возрасте можно быть еще очень горячей.
К слову, это не первая такая пикантна фотосессия знаменитости. Буквально пару месяцев назад 63-летняя певица выставила в Сеть откровенные фото на кровати, на них Мадонна засветила грудь.
После этого руководство Instagram удалило публикацию из-за излишней откровенности, чем не на шутку разозлило звезду.
Похоже в этот раз политика соцсети не останавливает Мадонну. И она готова показывать свои прелести публике, несмотря ни на что.