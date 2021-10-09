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Мадонна в шоу Джимми Фэллона залезла на стол и показала нижнее белье (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
9 октября, 12:47
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Певица сметила ведущего, который не знал куда себя деть и даже пытался прикрыть пятую точку гостью своим пиджаком
Мадонна показала нижнее белье в шоу The Tonight Show
Мадонна показала нижнее белье в шоу The Tonight Show / Фото: YouTube

63-летняя Мадонна знает, как свести с ума аудиторию. Ну или хотя бы Джимми Фэллона. Певица стала гостьей The Tonight Show, где рассказывала о своем фильме и альбоме Madame X.

В какой-то момент звезда заявила, что намерена нарушить покой публики, после чего улеглась на стол ведущего, а тот снял с себя пиджак, чтобы прикрыть Мадонну, ведь та была в очень коротком платье.

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Исполнительница встала, развернулась спиной к зрителям и продемонстрировала свое нижнее белье, задрав юбку. Бдный Джимми, едва не поседел.

Смотрите, как это было:

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В интервью Мадонна сделала несколько неожиданных заявлений. Оказывается, ей предлагали сыграть Женщину-кошку в фильме "Бэтмен возвращается", а еще певица отказалась от роли в "Матрице".

Это один из лучших когда-либо снятых фильмов. Крошечная часть меня сожалеет только об одном моменте в жизни, – призналась Мадонна.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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