Мадонна в шоу Джимми Фэллона залезла на стол и показала нижнее белье (видео)

Певица сметила ведущего, который не знал куда себя деть и даже пытался прикрыть пятую точку гостью своим пиджаком

Мадонна показала нижнее белье в шоу The Tonight Show / Фото: YouTube

63-летняя Мадонна знает, как свести с ума аудиторию. Ну или хотя бы Джимми Фэллона. Певица стала гостьей The Tonight Show, где рассказывала о своем фильме и альбоме Madame X.

В какой-то момент звезда заявила, что намерена нарушить покой публики, после чего улеглась на стол ведущего, а тот снял с себя пиджак, чтобы прикрыть Мадонну, ведь та была в очень коротком платье.

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Исполнительница встала, развернулась спиной к зрителям и продемонстрировала свое нижнее белье, задрав юбку. Бдный Джимми, едва не поседел.

Смотрите, как это было:

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В интервью Мадонна сделала несколько неожиданных заявлений. Оказывается, ей предлагали сыграть Женщину-кошку в фильме "Бэтмен возвращается", а еще певица отказалась от роли в "Матрице".

Это один из лучших когда-либо снятых фильмов. Крошечная часть меня сожалеет только об одном моменте в жизни, – призналась Мадонна.