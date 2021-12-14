Мадонна впервые показала своего 21-летнего сына от Гая Ричи: редкие фото красавчика

В браке с известным режиссером Гаем Ричи у Мадонны появился сын Рокко Джон. Его редко можно увидеть в соцсетях звездных родителей

Мадонна показала редкие фото своего сын / Фото: instagram.com/madonna

Впервые за долгое время Мадонна, которая попала в бан Instagram, поделилась черно-белыми кадрами, на которых с разных ракурсов запечатлен ее сын Рокко. Судя по снимкам, 21-летний парень еще тот сердцеед.

Мадонна, как любая мама, любит хвастаться своими детьми. Недавно она впечатлила фолловеров таким вот откровенным снимком с дочкой Лурдес Леон:

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А теперь Мадонна решила показать своего сына Рокко Джона:

Сын Мадонны – Рокко / Фото: instagram.com/stories/madonna

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Сын Мадонны – Рокко / Фото: instagram.com/stories/madonna

И еще одно фото, чтобы вы точно хорошо рассмотрели парня:

Сын Мадонны – Рокко / Фото: instagram.com/stories/madonna

Что известно о браке Мадонны и Гая Ричи

Известный британский режиссер Гай Ричи стал вторым мужем Мадонны. Они поженились в 2000 году и развелись в 2008-м. Рокко Ричи — общий сын звездной пары. В 2005-м супруги также усыновили годовалого Дэвида Банду из Малави.

Мадонна и Гай Ричи развелись в 2008 году / Фото: Getty Images

В 2015 году Гай Ричи женился на модели Джеки Эйнсли, которая родила ему троих детей.

Гай Ричи с женой и детьми / Фото: instagram.com/guyritchie

Ранее сообщалось, что Мадонна отгуляла 63-летие с молодым любовником.