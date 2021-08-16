Мадонне – 63: ТОП-5 самых громких скандалов певицы

Эпатажные наряды, провокационные публикации в соцсетях, скандальные выходки на концертах – все это неотъемлемая часть образа легендарной поп-звезды

Мадонне исполняется 63 года - вспоминаем громкие скандалы с участием певицы / Фото: Сегодня

Сегодня, 16 августа, свой день рождения отмечает одна из самых культовых и скандальных певиц – Мадонна. Звезде поп-сцены, которая недавно выступила на закрытой ЛГБТ-вечеринке, исполняется 63 года.

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Несмотря на свой возраст, артистка выглядит очень молодо и позволяет себе выходить на публику в откровенных нарядах, тем самым вызывая у поклонников шквал эмоций. Мадоннаэпатирует не только одеждой, но и своими скандальными выходками. Если организаторы концерта не придерживаются условий ее райдера, знаменитость громко выясняет отношения и высказывает недовольство.

Артистка также не дает забыть о себе провокационными публикациями в Instagram, ну а о ее концертных программах мы вообще молчим! В честь дня рождения культовой певицы мы сделали подборку пяти ее самых громких скандалов.

Презервативы с изображением Сары Пэйлин

Свое творчество Мадонна часто связывает с различными социальными и политическими темами. Во время выступления в Мэдисон-сквер-гарден, в Нью-Йорке, певица бросала в зал презервативы с изображением кандидата в вице-президенты США Сары Пэйлин.

Мадонна и Сара Пэйлин / Фото: instagram.com/madonna, facebook.com/sarahpalin

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Именно так певица пропагандировала безопасный секс и намекала на беременность 17-летней дочери Сары. Однажды Мадонна даже пообещала "надрать Пэйлин задницу" и попросила никогда не посещать свои концерты.

Выступление в Тель-Авиве едва не закончилось судом

Один концерт Мадонны чуть не закончился для нее судом. Во время своего выступления в Тель-Авиве певица решила показать зрителям небольшое видео, сопровождающее ее песню. На ролике была изображена лидер Национального фронта Франции Марин Ле Пен со свастикой на лбу, позже на экране появилось лицо с усами Адольфа Гитлера.

Правительство Израиля было возмущено выходкой певицы, которую попросили немедленно убрать эти изображения. В противном случае ее ждала бы повестка в суд.

Скандал в финале Евровидения 2019

Но на этом у Мадонны не закончились скандалы с представителями Израиля. В 2019 году певица была приглашенным гостем песенного конкурса Евровидения 2019, которое проходило в Тель-Авиве. И снова скандал назревал вокруг ее политических взглядов.

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Мадонна хотела представить на сцене во время конкурса свой новый сингл, но организаторы увидели в тексте намек на политические взгляды и попросили звезду исключить премьеру песни из ее выступления. Тогда Мадонна пошла на крайние меры и поставила условие: либо она выступает с новым треком, либо вообще отказывается от выступления.

Певица Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

В итоге организаторы пошли на условия певицы, и она все же представила на главной сцене песенного конкурса свой сингл. Но опять не обошлось без ее выходок: во время выступления Мадонна показала флаги Палестины и Израиля: двое танцоров поп-дивы вышли на сцену в нарядах с соответствующими флагами. Они обнимались, как бы намекая на завершение конфликта между народами.

Скандальный трюк с подвешиванием на католическом кресте

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После концерта артистки в Санкт-Петербурге в 2012 году публика осталась крайне недовольна ее поведением на сцене. Многие написали письмо президенту России, в котором потребовали взыскать со скандальной исполнительницы 333 миллиона долларов за причиненный моральный ущерб.

Дело в том, что певица весь концерт пропагандировала гомосексуализм, а также устроила развратные танцы на кресте. Отметим, что ранее, во время тура 2006 года, Мадонна на каждом концерте повторяла скандальный трюк с подвешиванием на огромном католическом кресте из стекла во время исполнения Live to Tell. Песня посвящена глобальным проблемам человечества, в том числе борьбе со СПИДом.

Страстный поцелуй с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой

В 2003 году многим запомнилась церемония награждения MTV Video Music Awards. Случай, который произошел на сцене, многие фанаты певицы вспоминают до сих пор. Во время выступления Мадонна страстно поцеловала Бритни Спирс и Кристину Агилеру, поющих с ней на сцене.

Ко всему, Мадонна известна тем, что любит оголяться на сцене. Певица неоднократно снимала одежду с себя и даже с своих фанатов, показывая самые интимные части тела. Но поклонники уже привыкли к такому поведению кумира, и особого фурора ее публичное раздевание уже не производит.

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