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Макаревич доказал россиянам, что Путин лжет о войне в Украине

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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13 марта, 08:45
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Лидер российской группы "Машина времени" все же надеется, что граждане РФ наконец-то прозреют
Андрей Макаревич заставил задуматься россиян.
Андрей Макаревич заставил задуматься россиян. / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Уже 18-й день российские оккупанты разрушают города и села в Украине и убивают мирных людей, включая невинных детей. Весь мир осуждает виновника кровопролития и призывает этого тирана остановить. Впрочем, в самой России есть много людей, которые слепо поддерживают путинский режим , несмотря на жесткое давление внутри РФ из-за этой войны.

Поэтому российский рок-музыкант Андрей Макаревич решил еще раз обратиться к тем бессознательным гражданам РФ с риторическим вопросом, которым дал понять, что Путин настоящий лжец и диктатор.

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Один только вопрос: если Россия все делает правильно, почему ее жителям затыкают уши, глаза и рот? – написал артист в Telegram-канале.

После того, как РФ развязала войну против Украины, ее экономическая и социальная жизнь потерпела крах. В частности, в стране-агрессоре резко усилили давление на интернет. Заблокировали независимые СМИ, закрыли доступ к ряду соцсетей, приняли закон о лишении свободы до 15 лет за распространение фейков о российской армии, запретили войну называть войной и прочее. Граждан РФ очень ограничивают во всем. Но не все это понимают.

Раньше Андрей Макаревич озадачил россиян ,которые "поклоняются" Путину. А вот рэпер Face обвинил всех россиян в войне в Украине и уехал из самой РФ.

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Анастасия Рогожинская
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