Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔴 Расстрелы в Днепре 📋 Как подготовиться к ЧС 🔔 Угроза войны с Россией 📽 Умер Леонид Куравлев

Умер Куравлев

Скандал с Егоровой

РФ хейтит Сердючку

Роман Питта

Чарльз испугался

Мужчины Няни Вики
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Макаревич и Ахеджакова подписали петицию против российской агрессии: "Мы ненавидим войну"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 января, 20:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ученые, музыканты и писатели начали сбор подписей против войны, на фоне новостей о вторжении России в Украину
Российские звезды выступили против войны
Российские звезды выступили против войны / Фото: YouTube, instagram.com/andrey_makarevich_official

Известные и не очень российские деятели собирают подписи под "заявлением сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве".

Текст с названием "Лишь бы не было войны!" опубликован на сайте Эхо Москвы.

Реклама

В нем авторы подчеркивают, что в результате агрессивной политики РФ напряжение между ней и другими странами только нарастает, а граждан своей страны называют "заложниками уголовного авантюризма".

Наша позиция очень проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, никто не нападает. Политика, основанная на продвижении идеи такой войны, – безнравственная, безответственная и преступная, не может вестись от имени народов России. Такая война не может иметь ни легитимных, ни моральных целей, – говорится в заявлении.

Под данным текстом подписались музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, поэтесса Вероника Долина, политики Григорий Явлинский и Анатолий Чубайс.

Андрей Макаревич не боится открыто критиковать агрессию России по отношению к Украине
Андрей Макаревич не боится открыто критиковать агрессию России по отношению к Украине / Фото: Власть vs Влащенко

Реклама

Андрей Макаревич не боится критиковать российских политических лидеров. Лидер "Машины времени" публично высказывался против оккупации Крыма.

Воевать сейчас ни с кем не надо — ни с Европой, ни с Америкой. Даже с Украиной. И вообще на нас никто не нападает. Зачем тогда эта ежедневная накачка ненависти ко всему миру?, – высказался Макаревич еще в 2015 году.

Напомним, в начале года Андрей Макаревич подтвердил, что станет отцом в четвертый раз.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
"Океан Ельзи" - про весну
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
YouTube stars
Самые высокооплачиваемые YouTube-звезды (Forbes)
1
Mr. Beast (Джимми Дональдсон) Mr. Beast (Джимми Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджи Райан Каджи
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
30 января. Глеб Котельников. Ровно 150 лет назад родился изобретатель первого ранцевого парашюта, завоевавшего весь мир. Хотя сначала он был актером…
История дня - за минуту
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Цитата дня

Моя иммиграция в Украину была политической, поэтому эти документы было практически невозможно получить

Алексей Суханов Ведущий ток-шоу "Говорить Україна"
Алексей Суханов - гражданин Украины

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять