Макаревич и Ахеджакова подписали петицию против российской агрессии: "Мы ненавидим войну"

Ученые, музыканты и писатели начали сбор подписей против войны, на фоне новостей о вторжении России в Украину

Российские звезды выступили против войны / Фото: YouTube, instagram.com/andrey_makarevich_official

Известные и не очень российские деятели собирают подписи под "заявлением сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве".

Текст с названием "Лишь бы не было войны!" опубликован на сайте Эхо Москвы.

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В нем авторы подчеркивают, что в результате агрессивной политики РФ напряжение между ней и другими странами только нарастает, а граждан своей страны называют "заложниками уголовного авантюризма".

Наша позиция очень проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, никто не нападает. Политика, основанная на продвижении идеи такой войны, – безнравственная, безответственная и преступная, не может вестись от имени народов России. Такая война не может иметь ни легитимных, ни моральных целей, – говорится в заявлении.

Под данным текстом подписались музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, поэтесса Вероника Долина, политики Григорий Явлинский и Анатолий Чубайс.

Андрей Макаревич не боится открыто критиковать агрессию России по отношению к Украине / Фото: Власть vs Влащенко

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Андрей Макаревич не боится критиковать российских политических лидеров. Лидер "Машины времени" публично высказывался против оккупации Крыма.

Воевать сейчас ни с кем не надо — ни с Европой, ни с Америкой. Даже с Украиной. И вообще на нас никто не нападает. Зачем тогда эта ежедневная накачка ненависти ко всему миру?, – высказался Макаревич еще в 2015 году.

Напомним, в начале года Андрей Макаревич подтвердил, что станет отцом в четвертый раз.