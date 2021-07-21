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Макаревич назвал идиотами россиян, которые не хотят вакцинироваться

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
21 июля, 15:33
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Лидер группы "Машина времени" привился российской вакциной "Спутник" – артист уверяет, что чувствует себя хорошо и призывает всех срочно вакцинироваться
Российский музыкант Андрей Макаревич
Российский музыкант Андрей Макаревич / Фото: Власть vs Влащенко

Андрей Макаревич, который не так давно приезжал в Украину с концертами, призывает всех вакцинироваться от COVID-19. Тех россиян, которые отказались делать прививку вакциной "Спутник", музыкант назвал "идиотами", сообщает Газета.ru.

Считаю, что те, кто не прививается, — идиоты. И таких, к сожалению, много. Я не имею никаких оснований считать, что "Спутник" — неудачная вакцина. Весь научный мир ее хвалит, сам я ей привился и чувствую себя прекрасно. Что касается тех, кто против: что я могу с ними сделать, гоняться за ними что ли? Много идиотов, ничего не поделаешь. А чем мотивировано их пренебрежение — наверное, нашествием марсиан, – сказал Макаревич.

Музыкант Андрей Макаревич
Музыкант Андрей Макаревич / Фото: instagram.com/mashinavremeniofficial

Сейчас многие люди в мире разделились на два лагеря: первые отмечают, что вакцинироваться от COVID-19 просто необходимо, другие уверены, что вакцины – зло и не хотят делать прививку.

Отметим, что сразу несколько фармацевтических компаний предоставили свои варианты вакцин от COVID-19. В США и Европе самой популярной пока остается Pfizer. Россия также разработала свою вакцину "Спутник", однако она пока что не была признана многими странами мира.

Ранее украинские знаменитости рассказали нам, как они относятся к вакцинации.

Смотрите видео о звездах, которая за и против вакцинации:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

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