Макаревич назвал идиотами россиян, которые не хотят вакцинироваться

Лидер группы "Машина времени" привился российской вакциной "Спутник" – артист уверяет, что чувствует себя хорошо и призывает всех срочно вакцинироваться

Российский музыкант Андрей Макаревич / Фото: Власть vs Влащенко

Андрей Макаревич, который не так давно приезжал в Украину с концертами, призывает всех вакцинироваться от COVID-19. Тех россиян, которые отказались делать прививку вакциной "Спутник", музыкант назвал "идиотами", сообщает Газета.ru.

Считаю, что те, кто не прививается, — идиоты. И таких, к сожалению, много. Я не имею никаких оснований считать, что "Спутник" — неудачная вакцина. Весь научный мир ее хвалит, сам я ей привился и чувствую себя прекрасно. Что касается тех, кто против: что я могу с ними сделать, гоняться за ними что ли? Много идиотов, ничего не поделаешь. А чем мотивировано их пренебрежение — наверное, нашествием марсиан, – сказал Макаревич.

Музыкант Андрей Макаревич / Фото: instagram.com/mashinavremeniofficial

Сейчас многие люди в мире разделились на два лагеря: первые отмечают, что вакцинироваться от COVID-19 просто необходимо, другие уверены, что вакцины – зло и не хотят делать прививку.

Отметим, что сразу несколько фармацевтических компаний предоставили свои варианты вакцин от COVID-19. В США и Европе самой популярной пока остается Pfizer. Россия также разработала свою вакцину "Спутник", однако она пока что не была признана многими странами мира.

Ранее украинские знаменитости рассказали нам, как они относятся к вакцинации.

Смотрите видео о звездах, которая за и против вакцинации: