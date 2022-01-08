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Макаревич с молодой женой выпустили "кошачье" вино

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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8 января, 15:15
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Недавно стало известно, что Эйнат Кляйн ждет первенца от 68-летнего Андрея Макаревича. Пара не подтверждает слухи и тем временем занимается виноделием
Андрей Макаревич с женой выпустили "кошачье" вино
Андрей Макаревич с женой выпустили "кошачье" вино / Фото: Facebook

Избранница Макаревича – родом из Киева. Впервые она встретилась с артистом в 2019 году во время поездки по Эфиопии.

Эйнат основательница Vino&Co, она занимается популяризацией вин Израиля, проводит дегустации и частные мероприятия.

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Вместе с супругом Кляйн создала вино с названием "3 Cats", дизайн этикетки к которому разработал Андрей Макаревич. Музыкант также поделился своим творением в Facebook.

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В комментариях Андрей Макаревич рассказал, что количество котов на этикетке равно количеству сортов винограда в вине. Сами же виноградники располагаются в Израиле – там и производят напиток.

Эйнат Кляйн и Андрей Макаревич
Эйнат Кляйн и Андрей Макаревич / Фото: facebook.com/einat.klein2

Что известно о личной жизни Макаревича сейчас

У Андрея Макаревича есть трое детей – внебрачная дочь Дана, которая давно уже живет в Филадельфии и замужем за американским бизнесменом, а также Иван и Анна.

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Кроме того, у артиста есть трое внуков: Дана родила троих детей – Джимми, Эмма и Сара. К слову, внуки звезды не владеют русским языком.

До встречи с Эйнат Кляйн Макаревич был трижды женат.

Ранее мы показывали, как сейчас выглядит старший сын Андрея Макаревича.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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