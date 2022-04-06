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Макаревич высказался об отъезде Хаматовой, Пугачевой и Галкина из России

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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6 апреля, 09:13
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Некоторые российские артисты активно критикуют своих коллег, не поддерживающих режим Путина и уехавших из России
Андрей Макаревич поддержал звезд, который уехали из России
Андрей Макаревич поддержал звезд, который уехали из России / Фото: Instagram

Пока рашист Николай Басков льет грязь на артистов, уехавших из-за России и ждет новых методичек из Кремля, Андрей Макаревич таких критиков назвал "мудачьем".

Вижу тявканье по поводу уехавших – Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры... Это Россия уехала от вас, мудачье. Потому что Россия – они, а не вы, – написал лидер "Машины времени" у себя в Telegram-канале

Андрей Макаревич объяснил, почему украинцы ненавидят россиян
Андрей Макаревич объяснил, почему украинцы ненавидят россиян / Фото: Власть vs Влащенко

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Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин сейчас находятся в Израиле. По слухам, пару уже занялись оформлением гражданства Израиля и ищут школу для Гарри и Лизы. Юморист одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. После этого концерты юмориста стали запрещать в России, а также его хотят лишить государственных званий и наград.

Чулпан Хаматова, которая ранее была сторонницей Путина и поддерживала аннексию Крыма, высказалась против войны в Украине и уехала в Ригу.

Стоит отметить, лидер "Машины времени" не раз пытался объяснить россиянам, которые слепо верят пропагандистам, что в Украине война. Из-за этого Андрей Макаревич попал в список врагов России. Сам Макаревич находится в Израиле.

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Российские звезды, уехавшие из РФ
1
Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Литвинова и Земфира Рената Литвинова и Земфира
Франция
4
Иван Ургант Иван Ургант
Израиль
5
Семен Слепаков Семен Слепаков
Испания
6
Ксения Собчак Ксения Собчак
Израиль
7
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