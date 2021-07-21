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Макс Галкин заснял уникальное явление над их с Аллой Пугачевой замком: видео

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
21 июля, 18:28
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Супруг Аллы Пугачевой продолжает показывать поклонникам свои будни в замке. В этот раз во время прогулки по территории телеведущий застал удивительной красоты природное явление
Над замком Макса Галкина и Аллы Пугачевой появилось гало
Над замком Макса Галкина и Аллы Пугачевой появилось гало / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шоумен Максим Галкин, который ранее лихо подпрыгнул на яхте в море и "завис" в воздухе, показал поклонникам необычное явление, которое увидел в небе. Визуально напоминающее круговую радугу, свечение появилось вокруг солнца. Галкин объяснил, что это атмосферное оптическое явление называется "гало".

Кстати, в последнее время все более популярным становится съемка без фильтров и фото без ретуши. Это демонстрируют и звезды, когда показывают свою повседневную жизнь такой, какая она есть во всех деталях. Все это превратилось в глобальный тренд, который доказывает, что натуральность – это красиво. Как пример, эти чудесные украинки, которые позировали на изумительных снимках без макияжа.

Коротким видео супруг Аллы Пугачевой поделился в Instagram. Обычно такое световое кольцо появляется лишь зимой, поэтому его появление летом уникально.

В комментариях поклонники пошутили насчет забавного звучания фамилии Максима и природного явления: "Гало над Галкиным"

Скриншот Instagram

Напомним, что Максим Галкин живет со своей супругой, Аллой Борисовной, и их детьми в деревне Грязь, которая находится под Москвой. Строительство замка началось в 2011 году и спустя семь лет звездная семья уже переехала в него жить.

Смотрите в сюжете, чему Пугачева учит своего сына:

Ранее Максим Галкин помыл 150-летний потолок в замке – Алла Пугачева оценила.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

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