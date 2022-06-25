Максим Галкин показал игривую Аллу Пугачеву в домашней обстановке (фото)

Алла Борисовна в свои 73 года выглядит потрясающе! Показываем редкий снимок Примадонны... такой вы ее еще не видели!

Максим Галкин порадовал фанатов новым фото Аллы Пугачевой / Фото: instagram.com/maxgalkinru

На днях в росСМИ появилась информация, якобы Алла Пугачева приобрела себе место на "популярном" кладбище в Израиле и уже планирует свои похороны. Но сама Примадонна дала понять, что пропагандисты несут чепуху. В свои годы звезда чувствует себя бодро и живо. Так что думать о трагическом моменте еще очень рано.

Недавно Максим Галкин опубликовал в Instagram редкий кадр со своей женой.

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На снимке Примадонна предстала в белом костюме, состоящем из мини-шорт, майки и рубашки. Певица выглядит на все 25:)

Лиза сфотографировала маму дома в Израиле / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Кстати, нельзя не заметить того, что Пугачева сменили имидж – она укоротила длину и осветила волосы.

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Как отметил юморист, фото сделала их дочь Лиза.

Примадонну сразу засыпали комплиментами. Поклонники отметили, как молодо выглядит их кумир:

Алла на высоте, как всегда. Какая светлая!

Алла Борисовна прекрасно выглядит.

Глаз не оторвать. Какая красивая у вас девочка.

Алла Борисовна прошла детоксикацию от российского воздуха! Еще шикарнее выглядеть стала.

Скриншот Instagram

Кратко о переезде Пугачевой и Галкина

Звездные супруги уехали из РФ сразу после начала полномасштабной войны в Украине, которую шоумен открыто осудил. За антивоенную позицию и помощь украинцам в стране-агрессоре Галкину устроили целый бойкот. Саму же Примадонну не трогали на путинской России, пока она не стала публично заступаться за своего мужа.

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Сейчас Галкин активно дает концерты в израильских городах, на которых не забывает высмеивать пропагандистов, в частности, Скабееву и Соловьева. Тем временем Алла Борисовна, как говорят, решила продавать боеприпасы .

Раньше певица говорила, что ближе к осени планирует вернуться на родину. Но кто знает, насколько это правда.

Кстати, недавно Максим Галкин праздновал день рождения. В честь праздника именинник показал редкий семейный кадр с застолья.

Напомним, в апреле пропагандистка Симоньян наехала на Максима Галкина после его слов о преступлениях России. Также она заявила, что звездные супруги живут по контракту и юморист нетрадиционной ориентации. После этих слов сама Маргарита подверглась хейту и критике со стороны друзей пары. В частности, Игорь Николаев стал на защиту шоумена и певицы.