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Максим Галкин показал игривую Аллу Пугачеву в домашней обстановке (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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25 июня, 07:22
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Алла Борисовна в свои 73 года выглядит потрясающе! Показываем редкий снимок Примадонны... такой вы ее еще не видели!
Максим Галкин порадовал фанатов новым фото Аллы Пугачевой
Максим Галкин порадовал фанатов новым фото Аллы Пугачевой / Фото: instagram.com/maxgalkinru

На днях в росСМИ появилась информация, якобы Алла Пугачева приобрела себе место на "популярном" кладбище в Израиле и уже планирует свои похороны. Но сама Примадонна дала понять, что пропагандисты несут чепуху. В свои годы звезда чувствует себя бодро и живо. Так что думать о трагическом моменте еще очень рано.

Недавно Максим Галкин опубликовал в Instagram редкий кадр со своей женой.

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На снимке Примадонна предстала в белом костюме, состоящем из мини-шорт, майки и рубашки. Певица выглядит на все 25:)

Лиза сфотографировала маму дома в Израиле
Лиза сфотографировала маму дома в Израиле / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Кстати, нельзя не заметить того, что Пугачева сменили имидж – она укоротила длину и осветила волосы.

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Как отметил юморист, фото сделала их дочь Лиза.

Примадонну сразу засыпали комплиментами. Поклонники отметили, как молодо выглядит их кумир:

  • Алла на высоте, как всегда. Какая светлая!
  • Алла Борисовна прекрасно выглядит.
  • Глаз не оторвать. Какая красивая у вас девочка.
  • Алла Борисовна прошла детоксикацию от российского воздуха! Еще шикарнее выглядеть стала.
Скриншот Instagram

Кратко о переезде Пугачевой и Галкина

Звездные супруги уехали из РФ сразу после начала полномасштабной войны в Украине, которую шоумен открыто осудил. За антивоенную позицию и помощь украинцам в стране-агрессоре Галкину устроили целый бойкот. Саму же Примадонну не трогали на путинской России, пока она не стала публично заступаться за своего мужа.

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Сейчас Галкин активно дает концерты в израильских городах, на которых не забывает высмеивать пропагандистов, в частности, Скабееву и Соловьева. Тем временем Алла Борисовна, как говорят, решила продавать боеприпасы .

Раньше певица говорила, что ближе к осени планирует вернуться на родину. Но кто знает, насколько это правда.

Кстати, недавно Максим Галкин праздновал день рождения. В честь праздника именинник показал редкий семейный кадр с застолья.

Напомним, в апреле пропагандистка Симоньян наехала на Максима Галкина после его слов о преступлениях России. Также она заявила, что звездные супруги живут по контракту и юморист нетрадиционной ориентации. После этих слов сама Маргарита подверглась хейту и критике со стороны друзей пары. В частности, Игорь Николаев стал на защиту шоумена и певицы.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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