Максим Галкин показал игривую Аллу Пугачеву в домашней обстановке (фото)

На днях в росСМИ появилась информация, якобы Алла Пугачева приобрела себе место на "популярном" кладбище в Израиле и уже планирует свои похороны. Но сама Примадонна дала понять, что пропагандисты несут чепуху. В свои годы звезда чувствует себя бодро и живо. Так что думать о трагическом моменте еще очень рано.
Недавно Максим Галкин опубликовал в Instagram редкий кадр со своей женой.
На снимке Примадонна предстала в белом костюме, состоящем из мини-шорт, майки и рубашки. Певица выглядит на все 25:)
Кстати, нельзя не заметить того, что Пугачева сменили имидж – она укоротила длину и осветила волосы.
Как отметил юморист, фото сделала их дочь Лиза.
Примадонну сразу засыпали комплиментами. Поклонники отметили, как молодо выглядит их кумир:
- Алла на высоте, как всегда. Какая светлая!
- Алла Борисовна прекрасно выглядит.
- Глаз не оторвать. Какая красивая у вас девочка.
- Алла Борисовна прошла детоксикацию от российского воздуха! Еще шикарнее выглядеть стала.
Кратко о переезде Пугачевой и Галкина
Звездные супруги уехали из РФ сразу после начала полномасштабной войны в Украине, которую шоумен открыто осудил. За антивоенную позицию и помощь украинцам в стране-агрессоре Галкину устроили целый бойкот. Саму же Примадонну не трогали на путинской России, пока она не стала публично заступаться за своего мужа.
Сейчас Галкин активно дает концерты в израильских городах, на которых не забывает высмеивать пропагандистов, в частности, Скабееву и Соловьева. Тем временем Алла Борисовна, как говорят, решила продавать боеприпасы .
Раньше певица говорила, что ближе к осени планирует вернуться на родину. Но кто знает, насколько это правда.
Кстати, недавно Максим Галкин праздновал день рождения. В честь праздника именинник показал редкий семейный кадр с застолья.
Напомним, в апреле пропагандистка Симоньян наехала на Максима Галкина после его слов о преступлениях России. Также она заявила, что звездные супруги живут по контракту и юморист нетрадиционной ориентации. После этих слов сама Маргарита подверглась хейту и критике со стороны друзей пары. В частности, Игорь Николаев стал на защиту шоумена и певицы.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"