Максим Галкин публично высмеял российских пропагандистов Скабееву и Соловьева(видео)

Уехавший из России Максим Галкин активно дает концерты в Израиле. На одном из них юморист высмеял кремлевских пропагандистов

Максим Галкин высмеял Скабееву и Соловьева / Фото: Скриншот из видео

Юморист Максим Галкин – один из тех, кто не боится высказывать свое мнение о российской власти и активно выступает против войны в Украине. Уже больше трех месяцев комик с Аллой Пугачевой и детьми находятся в Израиле, где Галкин дает концерты.

На одном из своих выступлений артист жестко высмеял российских пропагандистов и кремлевские власти. Видеофрагментом с концерта поделился Telegram-канал "НеМалахов".

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Я говорю "Нет войне" – они называют меня предателем. Они говорят: "Мы делаем эту спецоперацию, чтобы отодвинуть НАТО от границ с Россией". Для чего? Это нормально? Нравится, не нравится – НАТО расширяется, – сказал со сцены Галкин.

Юморист отметил, что в страхе путинская пропаганда скоро начнет нападать не только на Украину, но и на другие соседние страны.

Швеция же тоже собирается в Альянс. Я уже вижу эти антискандинавские настроения. Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом АВВА. Я вам точно говорю, что не за горами! Шведскую стенку переименуют в "лазалку", сауну – в "сухопарку", шведский стол – в "обжираловку". Ну и, конечно же, запретят сказки Сельмы Лагерлеф и Астрид Линдгрен. Я уже вижу Соловьева, он стоит и орет: "КАРЛСОН!" – высмеял рашистов Галкин.

Ранее в Сети начали предполагать, что звездные супруги больше не вернутся в Россию. Ходили слухи, что они продают свой роскошный замок, а также занялись оформлением гражданства Израиля.

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Сама же Примадонна заявила, что ближе к окончанию летнего сезона планирует приехать на родину. Но действительно ли это так – неизвестно.