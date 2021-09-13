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МакSим объяснила, почему скрывает своего нового бойфренда: Он мой ангел-хранитель (видео)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
13 сентября, 17:44
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Спустя месяц после выхода из длительной комы певица дала большое интервью, в котором была затронута и тема ее личной жизни. Звезда уже долгое время состоит в отношениях, о которых практически ничего не известно
МакSим
МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Певица МакSим, которая призналась, что не боялась смерти, рассказала, что ее возлюбленный поддерживал, когда она была в коме. Придавать огласке свои отношения певица не хочет. По ее словам, мужчине совершенно другой бизнес и публичность ему не нужна.

Об этом МакSим рассказала в новом интервью Ксении Собчак, которое вышло на ее YouTube-канале.

Мы находимся в шоу-бизнесе, играем в эти шутки-прибаутки, а у кого-то совершенно другой бизнес и люди занимают позицию больше делать, нежели, чтобы их имя сверкало. Как здравомыслящий человек, я понимаю, что публичность — это лишнее в его случае, – сказала певица.

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МакSим призналась, что сейчас она счастлива в отношениях. Ее возлюбленный стал опорой не только, когда она заболела в августе этого года и была в коме, но и после аварии в 2019 году.

Он мой ангел-хранитель, – объяснила артистка.

Однако слухи о том, что возлюбленным является врач Рамиль Артюшев – МакSим опровергла. Мужчину не раз замечали в ее компании, но певица утверждает, что это не он.

Смотрите полное интервью МакSим у Ксении Собчак:

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Что произошло с МакSим?

В июне этого года МакSим провела концерт в Казани. Накануне у певицы поднялась температура, но она решила все равно выступить. После этого певица была госпитализирована с высокой температурой.

В больнице у артистки обнаружили поражение легких 40% и подтвердили пневмонию. Спустя несколько дней состояние МакSим начало ухудшаться, ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы и предотвратить кислородное голодание. Уже тогда у певицы было поражение легких более 75%.

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В начале августа МакSим отключили от ЭКМО, а уже 13 августа она вернулась домой. Артистка проходит реабилитацию под наблюдением врачей и постепенно возвращается к привычной жизни. Однако петь МакSим пока не может.

МакSим ввели в кому в августе
МакSим ввели в кому в августе / Фото: instagram.com/maksimartist

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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