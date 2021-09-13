МакSим объяснила, почему скрывает своего нового бойфренда: Он мой ангел-хранитель (видео)

Певица МакSим, которая призналась, что не боялась смерти, рассказала, что ее возлюбленный поддерживал, когда она была в коме. Придавать огласке свои отношения певица не хочет. По ее словам, мужчине совершенно другой бизнес и публичность ему не нужна.
Об этом МакSим рассказала в новом интервью Ксении Собчак, которое вышло на ее YouTube-канале.
Мы находимся в шоу-бизнесе, играем в эти шутки-прибаутки, а у кого-то совершенно другой бизнес и люди занимают позицию больше делать, нежели, чтобы их имя сверкало. Как здравомыслящий человек, я понимаю, что публичность — это лишнее в его случае, – сказала певица.
МакSим призналась, что сейчас она счастлива в отношениях. Ее возлюбленный стал опорой не только, когда она заболела в августе этого года и была в коме, но и после аварии в 2019 году.
Он мой ангел-хранитель, – объяснила артистка.
Однако слухи о том, что возлюбленным является врач Рамиль Артюшев – МакSим опровергла. Мужчину не раз замечали в ее компании, но певица утверждает, что это не он.
Смотрите полное интервью МакSим у Ксении Собчак:
Что произошло с МакSим?
В июне этого года МакSим провела концерт в Казани. Накануне у певицы поднялась температура, но она решила все равно выступить. После этого певица была госпитализирована с высокой температурой.
В больнице у артистки обнаружили поражение легких 40% и подтвердили пневмонию. Спустя несколько дней состояние МакSим начало ухудшаться, ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы и предотвратить кислородное голодание. Уже тогда у певицы было поражение легких более 75%.
В начале августа МакSим отключили от ЭКМО, а уже 13 августа она вернулась домой. Артистка проходит реабилитацию под наблюдением врачей и постепенно возвращается к привычной жизни. Однако петь МакSим пока не может.
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