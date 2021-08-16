МакSим опубликовала первые фото после комы и выписки из больницы

Артистка разместила фото, на котором видны ее ноги и большой букет цветов. Друзья, коллеги и поклонники шлют МакSим букеты цветов в знак поддержки. На один из кадров попали ноги певицы. Судя по фото, артистка сильно похудела, находясь в больнице почти два месяца. Недавно она выписалась, а теперь готовится к реабилитации в одном из центров Подмосковья.
Пока что артистка находится дома и в соцсетях благодарит всех своих родных, близких и поклонников за моральную поддержку в этот непростой период.
Что случилось с МакSим
МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась температура, тем не менее было принято решение не отменять выступление.
Сообщалось, что у исполнительницы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких.
В начале августа певица вышла из комы. Представители МакSим подтвердили, что она пришла в сознание, а директор певицы Маргарита Соколова лично общалась с артисткой по видеосвязи.
Сейчас артистка находится дома на реабилитации. Ее ждут месяцы восстановления, однако даже при лучших прогнозах врачи не гарантируют, что МакSим вернется на сцену и сможет петь.
Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани:
Другие новости о МакSим: