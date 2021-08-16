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МакSим опубликовала первые фото после комы и выписки из больницы

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
16 августа, 19:27
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Артистка в течение месяца была в медикаментозной коме. Сейчас Марина Абросимова (настоящее имя певицы) уже находится в сознании и публикует первые посты в соцсетях
МакSим перевели из реанимации в обычную палату
МакSим перевели из реанимации в обычную палату / Фото: instagram.com/maksimartist

Артистка разместила фото, на котором видны ее ноги и большой букет цветов. Друзья, коллеги и поклонники шлют МакSим букеты цветов в знак поддержки. На один из кадров попали ноги певицы. Судя по фото, артистка сильно похудела, находясь в больнице почти два месяца. Недавно она выписалась, а теперь готовится к реабилитации в одном из центров Подмосковья.

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Пока что артистка находится дома и в соцсетях благодарит всех своих родных, близких и поклонников за моральную поддержку в этот непростой период.

МакSим идет на поправку и публикует первые фото из больницы после комы
МакSим идет на поправку и публикует первые фото из больницы после комы / Фото: instagram.com/maksimartist

Что случилось с МакSим

МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась температура, тем не менее было принято решение не отменять выступление.

Сообщалось, что у исполнительницы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких.

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В начале августа певица вышла из комы. Представители МакSим подтвердили, что она пришла в сознание, а директор певицы Маргарита Соколова лично общалась с артисткой по видеосвязи.

Сейчас артистка находится дома на реабилитации. Ее ждут месяцы восстановления, однако даже при лучших прогнозах врачи не гарантируют, что МакSим вернется на сцену и сможет петь.

Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани:

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Цитата дня

Я не вижу ее счастливой! Мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву – я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную... Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается.

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