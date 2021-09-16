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МакSим после комы показала новые фото со старшей дочкой на прогулке

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
16 сентября, 09:40
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Недавно артистка впервые дала большое интервью Ксении Собчак. Певица рассказала, что у нее было две остановки сердца, пока она была в коме. Сейчас МакSим постепенно восстанавливает силы
МакSим показала редкие фото со своей дочкой
МакSим показала редкие фото со своей дочкой / Фото: instagram.com/maksimartist

У МакSим есть большая поддержка в лице ее детей, команды и возлюбленного, имя которого артистка не афиширует. Поклонники также поддерживают певицу теплыми пожеланиями в соцсетях.

Сейчас МакSим находится дома на реабилитации. Впереди еще несколько месяцев упражнений и процедур, которые помогут артистке вернуться в форму.

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На своей странице в Instagram певица опубликовала два новых фото, на которых она позирует со старшей дочерью Александрой и их домашним питомцем.

МакSим с дочерью Александрой
МакSим с дочерью Александрой / Фото: instagram.com/maksimartist

МакSим родила старшую дочь в 2009 году. Отцом девочки является первый супруг певицы, звукорежиссер Алексей Луговцов. Пара поженилась в 2008 году в Индонезии, но через три года их брак распался.

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МакSим вышла на прогулку с дочерью Александрой
МакSим вышла на прогулку с дочерью Александрой / Фото: instagram.com/maksimartist

Что произошло с МакSим

МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась температура, тем не менее было принято решение не отменять выступление.

Сообщалось, что у исполнительницы тяжелая пневмония и поражение 40% легких. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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