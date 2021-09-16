МакSим после комы показала новые фото со старшей дочкой на прогулке

У МакSим есть большая поддержка в лице ее детей, команды и возлюбленного, имя которого артистка не афиширует. Поклонники также поддерживают певицу теплыми пожеланиями в соцсетях.
Сейчас МакSим находится дома на реабилитации. Впереди еще несколько месяцев упражнений и процедур, которые помогут артистке вернуться в форму.
На своей странице в Instagram певица опубликовала два новых фото, на которых она позирует со старшей дочерью Александрой и их домашним питомцем.
МакSим родила старшую дочь в 2009 году. Отцом девочки является первый супруг певицы, звукорежиссер Алексей Луговцов. Пара поженилась в 2008 году в Индонезии, но через три года их брак распался.
Что произошло с МакSим
МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась температура, тем не менее было принято решение не отменять выступление.
Сообщалось, что у исполнительницы тяжелая пневмония и поражение 40% легких. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких.
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- МакSим заявила, что не помнит концерт в Казани, после которого впала в кому.
- МакSим призналась, что не боялась смерти: "Когда закрывают крышку гроба, ничего не заканчивается".
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