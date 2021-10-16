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МакSим после комы решила восстанавливать здоровье в Крыму

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
16 октября, 14:35
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38-летняя певица постепенно возвращается к прежней жизни. Артистка проходит реабилитацию в оккупированном Крыму
МакSим проходит реабилитацию в Ялте
МакSим проходит реабилитацию в Ялте / Фото: instagram.com/maksimartist

По словам пиар-директора певицы Яны Богушевской, МакSим отправилась не по святым местам Крыма, а на лечение. Певица сейчас находится в Ялте.

Она продолжает проходить реабилитационные курсы — занимается со специалистами физиотерапией, ЛФК и дыхательной гимнастикой, много гуляет, дышит морским воздухом. Московские врачи держат местных медиков в курсе ситуации, если вдруг что-то случится, – рассказала представитель певицы изданию StarHit.

МакSим остановилась в отеле на берегу Черного моря. Врачи контролируют питание певицы и регулярно делают анализы крови, чтобы корректировать прием витаминов и микроэлементов.

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Представитель МакSим рассказала, как певица восстанавливает здоровье после комы
Представитель МакSим рассказала, как певица восстанавливает здоровье после комы / Фото: instagram.com/maksimartist

Что произошло с МакSим?

В июне МакSим провела концерт в Казани. Накануне у певицы поднялась температура, но она решила все равно выступить. После этого певица была госпитализирована с высокой температурой.

В больнице у артистки обнаружили поражение легких 40% и подтвердили пневмонию. Спустя несколько дней состояние МакSим начало ухудшаться, ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы и предотвратить кислородное голодание. Уже тогда у певицы было поражение легких более 75%.

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В начале августа МакSим отключили от ЭКМО, а уже 13 августа она вернулась домой. Артистка проходит реабилитацию под наблюдением врачей и постепенно возвращается к привычной жизни.

Смотрите первое интервью МакSим после комы:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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