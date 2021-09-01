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МакSим после комы впервые вышла в свет и отвела дочь в первый класс (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
1 сентября, 19:14
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Исполнительница хита "Знаешь ли ты" МакSим спустя месяц после пребывания в длительной коме появилась на публике. Внешний вид певицы впечатлил поклонников
МакSим отвела дочь в первый класс
МакSим отвела дочь в первый класс / Фото: instagram.com/maksimartist

Певица МакSим, менеджер которой ранее рассказала о ее состоянии, отвела свою дочь Машу в первый класс. Артистка позировала в окружении других родителей и учителей у входа в школу.

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На фото, опубликованном в Instagram-аккаунте директора московской школы номер 1287 Инессы Боховской, МакSим была в белой рубашке, черных штанах и в ботинках на каблуках. Рядом с певицей стояла актриса Юлия Пересильд, дети которой тоже учатся в этой школе.

Напомним, что в июне этого года МакSим провела концерт в Казани. Накануне у певицы поднялась температура, но она решила все равно выступить. После этого певица была госпитализирована с высокой температурой.

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В больнице у артистки обнаружили поражение легких 40% и подтвердили пневмонию. Спустя несколько дней состояние МакSим начало ухудшаться, ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы и предотвратить кислородное голодание. Уже тогда у певицы было поражение легких более 75%.

В начале августа МакSим отключили от ЭКМО, а уже 13 августа она вернулась домой. Артистка проходит реабилитацию под наблюдением врачей и постепенно возвращается к привычной жизни. Однако петь МакSим пока не может.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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