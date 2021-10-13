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МакSим после перенесенной болезни поехала в Крым

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
13 октября, 09:02
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38-летняя певица постепенно возвращается к прежней жизни. После комы, в которую ее пришлось искусственно ввести врачам, артистка отправилась в паломничество по святым местам Крыма
Певица МакSим поехала в Крым, чтобы совершить паломничество
Певица МакSим поехала в Крым, чтобы совершить паломничество / Фото: instagram.com/maksimartist

Певица МакSим сейчас восстанавливается после перенесенной болезни. По совету своего духовника, артистка решила поехать в оккупированный Крым в путешествие к святым местам.

Духовник артистки, настоятель Спасо-Преображенского мужского монастыря Лука рассказал, что именно молитвы спасли МакSим, когда она долгое время находилась в коме.

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Я приехал в больницу с частицей мощей святителя Луки Крымского. И поехал потом к мощам Луки Крымского в Симферополь. Ситуация была безнадежной. Это искренне признавали медработники, – рассказал духовник певицы.

Певица МакSим поехала в Крым
Певица МакSим поехала в Крым / Фото: скриншот

Теперь певица сама решила поехать к мощам. К слову, у себя в Instagram МакSим не публиковала фото с оккупированого полуострова.

Что произошло с МакSим?

В июне МакSим провела концерт в Казани. Накануне у певицы поднялась температура, но она решила все равно выступить. После этого певица была госпитализирована с высокой температурой.

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В больнице у артистки обнаружили поражение легких 40% и подтвердили пневмонию. Спустя несколько дней состояние МакSим начало ухудшаться, ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы и предотвратить кислородное голодание. Уже тогда у певицы было поражение легких более 75%.

В начале августа МакSим отключили от ЭКМО, а уже 13 августа она вернулась домой. Артистка проходит реабилитацию под наблюдением врачей и постепенно возвращается к привычной жизни.

Смотрите первое интервью МакSим после комы:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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