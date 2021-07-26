МакSим спустя месяц комы пришла в сознание

Больше месяца МакSим находится в коме в тяжелом состоянии. Сейчас стала появляться информация об улучшении состояния здоровья певицы

Состояние певицы МакSим улучшилось / Фото: instagram.com/maksimartist

Долгое время представители артистки не говорили о состоянии здоровья звезды и лишь опровергали, все появившуюся информацию в Сети. Но последнее несколько дней менеджер певицы Маргарита Соколова радует поклонников новостями – МакSим становится лучше.

После публикации поста Маргариты в субботу не было никаких новостей. Подписчики ежедневно спрашивают, как себя чувствует сейчас Марина (настоящее имя МакSим). Маргарита Соколова решила ответить на этот вопрос сейчас – она не стала вдаваться в подробности, а просто сообщила, что уже лучше.

А Telegram-канал Mash сообщает, что МакSим пришла в сознание

Медики сняли нагрузку седативных препаратов и вывели Марину Максимову из медикаментозного сна — чтобы посмотреть, сможет ли она дышать самостоятельно. Певица вступает в диалог (жестами), сознание её ясно, – пишет Telegram-канал

По информации Mash, МакSим в состоянии сделать вдох, но, чтобы дыхание оставалось ровным, её перевели на ВИВЛ.

Отмечается, состояние по-прежнему стабильно тяжелое, но врачи не теряют надежды, что вскоре она сможет дышать самостоятельно.

МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Напомним, в июне известную российскую певицу МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление.

Сообщалось, что у исполнительницы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких.

Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани:

Ранее лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стих о певице МакSим.