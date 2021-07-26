Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Драка Фединчика

МакSим в сознании

Полякова о Маше

Сандре Буллок - 57!

Все боятся Гарри

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Зарубежные

МакSим спустя месяц комы пришла в сознание

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
26 июля, 15:30
Копировать ссылку
Больше месяца МакSим находится в коме в тяжелом состоянии. Сейчас стала появляться информация об улучшении состояния здоровья певицы
Состояние певицы МакSим улучшилось
Состояние певицы МакSим улучшилось / Фото: instagram.com/maksimartist

Долгое время представители артистки не говорили о состоянии здоровья звезды и лишь опровергали, все появившуюся информацию в Сети. Но последнее несколько дней менеджер певицы Маргарита Соколова радует поклонников новостямиМакSим становится лучше.

После публикации поста Маргариты в субботу не было никаких новостей. Подписчики ежедневно спрашивают, как себя чувствует сейчас Марина (настоящее имя МакSим). Маргарита Соколова решила ответить на этот вопрос сейчас – она не стала вдаваться в подробности, а просто сообщила, что уже лучше.

А Telegram-канал Mash сообщает, что МакSим пришла в сознание

Медики сняли нагрузку седативных препаратов и вывели Марину Максимову из медикаментозного сна — чтобы посмотреть, сможет ли она дышать самостоятельно. Певица вступает в диалог (жестами), сознание её ясно, – пишет Telegram-канал

По информации Mash, МакSим в состоянии сделать вдох, но, чтобы дыхание оставалось ровным, её перевели на ВИВЛ.

Отмечается, состояние по-прежнему стабильно тяжелое, но врачи не теряют надежды, что вскоре она сможет дышать самостоятельно.

МакSим
МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Напомним, в июне известную российскую певицу МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление.

Сообщалось, что у исполнительницы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких.

Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани:

Ранее лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стих о певице МакSим.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Поддерживаете возвращение к бывшим?
Новый бывший Джей Ло
Все обсуждают
Машу Полякову захейтили в Сети за песню с матами
Быть в курсе
Цитата дня

8 лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых - мое желание защитить его от пристального внимания... Прошло время и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик. И я рад познакомить вас с ним.

Дмитрий Шепелев ведущий
Шепелев показал лицо сына от Фриске
Премьера "Девять совсем незнакомых людей" уже в августе
Все, что нужно знать о криповом мини-сериале
Интересно
Сольник звезды
DOROFEEVA
31 июля/20:00
5 концертов июля

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять