МакSим впервые выступила на сцене после комы. Фанаты были в восторге (видео)

Популярная певица стала одной из главных действующих лиц на концерте "День рождения МУЗ-ТВ". Это первый выход артистки в свет после долгого перерыва

Певица МакSим появилась на концерте "День рождения Муз-ТВ". / Фото: instagram.com/maksimartist

Летом МакSим тяжело заболела пневмонией и около двух месяцев находилась в искусственной коме. Теперь же она снова порадовала своих фанов выходом на сцену.

Так, МакSим появилась на мероприятии по случаю 25-летия канала "МУЗ-ТВ". Ей вручили специальную музыкальную премию. Все это певица опубликовала в Instastories .

Реклама

Отметим, что звезда до сих пор проходит восстановление после болезни, поэтому на вечеринке она не стала петь любимые треки миллионов поклонников.

К сожалению, я не смогу сегодня спеть. Надеюсь, на следующей церемонии все произойдет как нужно. Хорошо помню свой первый выход на сцену "МУЗ-ТВ", я получила награду "Рингтон года", но расстроилась. Мне хотелось сразу все! И в следующем году я получила три "тарелки" – вспоминала певица.

Для выхода на сцену 38-летняя МакSим выбрала свой любимый лук – вечернее платье нежного фиолетового оттенка с открытыми плечами. Артистка выглядела просто потрясающе. Наряд идеально подчеркивали хрупкую фигуру звезды.

Реклама

Отметим, что певица не стала общаться с представителями СМИ, которые интересовались у нее о состоянии здоровья. Она только поблагодарила за переживание.

Кстати, сейчас звезда активно постит новые яркие фото в Сети. В чем секрет фотоуспеха – можете узнать по ссылке.

Что произошло с МакSим?

В июне 2021 года артистка провела концерт в Казани. Накануне у нее поднялась температура, но звезда все равно решила выступить. После этого ее было госпитализировано с высокой температурой.

Реклама

В больнице у МакSим обнаружили поражение легких 40% и подтвердили пневмонию. Через несколько дней состояние здоровья начало ухудшаться, ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы и предотвратить кислородное голодание. Уже тогда у певицы было поражение легких более 75%.

В начале августа МакSим отключили от ЭКМО, а уже 13 августа она вернулась домой. Сейчас артистка постепенно возвращается к привычной жизни и уже успела дать первые интервью. Тем временем фанаты ждут скорейшего возвращения артистки на сцену.

Читайте также: