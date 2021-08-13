МакSим выписывают из больницы, но с ней круглосуточно будет медработник

Певица в июне была госпитализирована с тяжелой пневмонией и поражением легких. МакSим больше месяца находилась в коме

Менеджер МакSим подтвердила, что певицу выписывают из больницы / Фото: instagram.com/maksimartist

МакSим после выхода из комы стремительно идет на поправку. Артистке предстоит еще длительная реабилитация, но проходить ее она будет дома. Представители певицы подтвердили новость о выписке МакSим с больницы. Продолжить лечение дома – это решение певицы. Об этом рассказала пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская.

Марина приняла решение долечиваться дома, с ней рядом круглосуточно будет медработник. Она очень хотела обнять своих дочерей, в какой-то момент боялась, что этого уже не сделает, – сказала Яна Богоушевская Telegram-каналу Звездач.

Реклама

Как себя чувствует МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Как ранее говорилось, МакSим предстоит длительная реабилитация и лечение.

Она пока заново учится ходить, делает это с поддержкой. При ходьбе испытывает сильные головокружения. Дышать пока тоже тяжело, врачи говорят, что необходимо стараться не кашлять, – рассказала пиар-менеджер певицы.

Изданию PEOPLETALK Богушевская добавила, что артистка еще очень слабая и через 20 дней ей предстоит процедура по снятию швов.

Напомним, МакSим пока запрещено петь и на время о перелетах стоит забыть. Пока неизвестно на какой срок. Это будет понятно по самочувствию и по тому, как будет идти процесс восстановления легких.

Почему МакSим была в коме:

Реклама

Напомним, в июне известную российскую певицу МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление.

Сообщалось, что у исполнительницы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких.

Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани:

Другие новости о МакSим: