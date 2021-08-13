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МакSим выписывают из больницы, но с ней круглосуточно будет медработник

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
13 августа, 14:25
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Певица в июне была госпитализирована с тяжелой пневмонией и поражением легких. МакSим больше месяца находилась в коме
Менеджер МакSим подтвердила, что певицу выписывают из больницы
Менеджер МакSим подтвердила, что певицу выписывают из больницы / Фото: instagram.com/maksimartist

МакSим после выхода из комы стремительно идет на поправку. Артистке предстоит еще длительная реабилитация, но проходить ее она будет дома. Представители певицы подтвердили новость о выписке МакSим с больницы. Продолжить лечение дома – это решение певицы. Об этом рассказала пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская.

Марина приняла решение долечиваться дома, с ней рядом круглосуточно будет медработник. Она очень хотела обнять своих дочерей, в какой-то момент боялась, что этого уже не сделает, – сказала Яна Богоушевская Telegram-каналу Звездач.

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Как себя чувствует МакSим
Как себя чувствует МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Как ранее говорилось, МакSим предстоит длительная реабилитация и лечение.

Она пока заново учится ходить, делает это с поддержкой. При ходьбе испытывает сильные головокружения. Дышать пока тоже тяжело, врачи говорят, что необходимо стараться не кашлять, – рассказала пиар-менеджер певицы.

Изданию PEOPLETALK Богушевская добавила, что артистка еще очень слабая и через 20 дней ей предстоит процедура по снятию швов.

Напомним, МакSим пока запрещено петь и на время о перелетах стоит забыть. Пока неизвестно на какой срок. Это будет понятно по самочувствию и по тому, как будет идти процесс восстановления легких.

Почему МакSим была в коме:

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Напомним, в июне известную российскую певицу МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление.

Сообщалось, что у исполнительницы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких.

Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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