МакSим заявила, что не помнит концерт в Казани, после которого она впала в кому

Певица больше месяца находилась в коме. По словам артистки, на концерте в Казани он была в бреду из-за очень высокой температуры. Сейчас они ничего не помнит об этом моменте

МакSим призналась, что не помнит концерт в Казани / Фото: Скриншот из YouTube

МакSим была экстренно госпитализирована сразу после концерта в Казани, на котором ей она с трудом могла петь. Сейчас певица восстанавливается и уже успела дать первые интервью.

Как оказалось, артистка не помнит сам концерт и то, как она вместе с музыкантами прилетела в Казань. Об этом МакSим заявила в интервью Ксении Собчак.

Когда я пришла в себя, мне сказали: "А помнишь, ты поехала в Казань и уже тогда себя плохо чувствовала?" Я ответила: "Я была в Казани?" Я искренне не помню этого, не помню ни вылета, ни выступления. Я была как машина, будто этого события не было, – заявила артистка.

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По словам певицы, частичную потерю памяти врачи объясняют высокой температурой, вызвавшей "состояние бреда". После концерта артистка самостоятельно боролась с болезнью четыре дня, но в итоге была госпитализирована в частную клинику.

Скриншот: YouTube

Что произошло с МакSим

МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась температура, тем не менее было принято решение не отменять выступление.

Сообщалось, что у исполнительницы тяжелая пневмония и поражение 40% легких. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких.

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В начале августа певица вышла из комы. Представители МакSим подтвердили, что она пришла в сознание, а директор певицы Маргарита Соколова лично общалась с артисткой по видеосвязи.

Сейчас МакSим дома на реабилитации. Ее ждут месяцы восстановления, однако даже при лучших прогнозах врачи не гарантируют, что МакSим вернется на сцену и сможет петь.

Смотрите полное интервью МакSим: