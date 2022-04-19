Максима Галкина вызвали на допрос в полицию Израиля

Полиции Израиля пришлось допросить Максима Галкина по делу о смерти его знакомого на одном из израильских пляжей. Артист стал последним, кто видел мужчину

Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми Максим Галкин сейчас находится в Израиле. Семья уже начала серьезно обосновываться в новой стране и даже подали на гражданство.

Однако стал известен омрачающий факт о пребывании Галкина и Пугачевой в другой стране. Как сообщает издание "СтарХит", 45-летнего Галкина ждал допрос в полиции Израиля по делу о смерти его знакомого.

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Инсайдеры рассказали, что артист вместе со знакомым отдыхал на пляже, а после мужчина погиб в море. Таким образом, Галкин был последним человеком, который видел погибшего.

Сейчас израильская полиция проводит следственные меры. По словам адвокатов, у правоохранителей есть все основания допрашивать, а возможно, и задержать Галкина для проверки слов артиста.

Как мы писали ранее, Алла Пугачева и Максим Галкин обосновались в городе Хайфа.

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Напомним, Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. После этого концерты юмориста стали запрещать в России и хотят лишить его званий и наград. Сам Галкин не собирается отказываться от своих слов в поддержку Украины.

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