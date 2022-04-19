Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua

Леся и корабль

Дантес - враг РФ

Концерт ONUKA

Кэри и песик

Поцелуи Лопес

Обращение Ришара
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Максима Галкина вызвали на допрос в полицию Израиля

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 апреля, 15:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Полиции Израиля пришлось допросить Максима Галкина по делу о смерти его знакомого на одном из израильских пляжей. Артист стал последним, кто видел мужчину
Максим Галкин
Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми Максим Галкин сейчас находится в Израиле. Семья уже начала серьезно обосновываться в новой стране и даже подали на гражданство.

Однако стал известен омрачающий факт о пребывании Галкина и Пугачевой в другой стране. Как сообщает издание "СтарХит", 45-летнего Галкина ждал допрос в полиции Израиля по делу о смерти его знакомого.

Реклама

Инсайдеры рассказали, что артист вместе со знакомым отдыхал на пляже, а после мужчина погиб в море. Таким образом, Галкин был последним человеком, который видел погибшего.

Сейчас израильская полиция проводит следственные меры. По словам адвокатов, у правоохранителей есть все основания допрашивать, а возможно, и задержать Галкина для проверки слов артиста.

Как мы писали ранее, Алла Пугачева и Максим Галкин обосновались в городе Хайфа.

Реклама

Напомним, Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. После этого концерты юмориста стали запрещать в России и хотят лишить его званий и наград. Сам Галкин не собирается отказываться от своих слов в поддержку Украины.

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Жилища звезд
Звезды, чьи дома полностью или частично разрушены оккупантами
1
Евгений Синельников Евгений Синельников
2
Валерий Харчишин Валерий Харчишин
3
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
4
Виктория Смиюха Виктория Смиюха
5
Илона Гвоздева Илона Гвоздева
6
Юрий Фалеса Юрий Фалеса
Украинки в Голливуде
Зарубежные актрисы украинского происхождения
Вера Фармига
Вера Фармига
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Мила Кунис
Мила Кунис
1 /2
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огневич Певица
Признание Златы

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять