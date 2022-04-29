"Отмененного" в РФ Галкина в шоу "Сегодня вечером" заменил его приятель

В Сети обсуждают последние новости в связи с негласным запретом Максима Галкина на российском ТВ

В РФ нашли нового ведущего на смену Галкину / Фото: instagram.com/maxgalkinru, скриншот

Напомним, вчера в Сети активно обсуждали новости о том, что российские власти мстят Максиму Галкину за правду о нападении РФ на Украину и поддержку нашей страны. За это ему не только отменяют концерты, но также и убрали его из шоу "Сегодня вечером", которое он вел 5 лет. Имя нового ведущего уже известно.

Издание "СтарХит" пишет о том, что начинаются съемки с новым ведущим "Сегодня вечером" на Первом канале, о чем изданию рассказал источник на съемочной площадке.

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В первой, приуроченной к 9 мая программе, ведущим заявили Николая Цискаридзе, но пока неизвестно — останется ли он в проекте на постоянной основе. Посмотрят, как впишется в формат, опыт у него есть. Говорят, кандидатур у руководства Первого канала по-прежнему несколько, их будут пробовать в дальнейшем. Возможно, в итоге подберут несколько ведущих, которые будут сменять друг друга.

Реакция самого Галкина на новость пока неизвестна, тем более в контексте того, что у него с Цискаридзе довольно близкие приятельские отношения. Галкин был одним из тех, кто поддержал Цискаридзе в 2013 году, когда тот оказался в центре всеобщего хейта. Тогда говорили, что Николай мог быть замешан в том, что на худрука балета Большого театра Сергея Филина было совершено покушение.

Николай Цискаридзе / Фото: Инстаграм Николая Цискаридзе

Что касается войны в Украине, Николай Цискаридзе, в отличие от Максима Галкина, прямо вещи своими именами не называет. Он выступает за мир, призывает концентрироваться по позитиве и все в этом духе, но не говорит, что Россия напала на Украину.

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