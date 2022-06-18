Максиму Галкину – 46! Неизвестные факты из биографии юмориста

Сегодня свой день рождения празднует российский комик Максим Галкин. Сайт "Сегодня" вспомнил самые неожиданные факты из жизни супруга Аллы Пугачевой

Российский артист Максим Галкин, который сейчас активно поддерживает Украину, свой 46-й день рождения отмечает в Израиле. В перерывах между концертами юморист отдыхает на израильский пляжах и проводит время с семьей.

Сегодня, 18 июня, все поклонники и друзья поздравляют Галкина с днем рождения – ему исполнилось 46 лет. Жизнь артиста часто совещается в СМИ, но есть факты о нем, которые известны не многим.

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Отношения Галкина и Пугачевой самые обсуждаемые в СМИ

Союз Аллы Пугачевой и Максима Галкина был неожиданностью для многих фанатов, ведь разница между супругами – 27 лет. Такое внимание публики сделало пару одной из самых обсуждаемых в российском шоу-бизнесе. По статистике, ежегодно о жизни звездных супругов выходит более 1 миллиона публикаций в СМИ. А фильм, снятый об их романе, "Алла+Максим. Исповедь любви" стал одним из самых рейтинговых телепроектов в РФ.

Семья Гаклина и Пугачевой самая обсуждаемая в российских СМИ / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин планировал развод

Как бы не старались злые языки наговорить на Аллу Пугачеву и Максима Галкина, отношения между супругами остаются крепкими. Однако, был период, когда между артистом и примадонной пробежала черная кошка.

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Был период, когда, по словам Галкина, он всерьез задумался о разводе. Ситуацию спасли гастроли, тогда юморист уехал и взял время на то, чтобы остыть.

Галкин планировал развестись с Пугачевой / Фото: Инстаграм

У комика нет вредных привычек

Максим Галкина разрушает все стереотипы о жизни в шоу-бизнесе, ведь артист не любитель шумных тусовок. По словам близких Галкина, он также категорически против употребления алкоголя и курения. Сам юморист говорил, что причиной этому стало строгое воспитание отца-генерала.

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Максим Галкин с отцом / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Галкин – экстрасенс?

Как оказалось, Галкине не только комик и пародист, он еще и экстрасенс! Артист не раз говорил о о том, что ему часто сняться вещие сны. По словам комика, он видит надвигающиеся неприятности или проблемы.

Управлять я этим не могу. Я, как правило, вспоминаю, ретроспективно. То есть я знаю, что сон это не просто сон. К сожалению, не всегда могу правильно расшифровать, – как-то рассказывал Галкин.

Галкин заявляет, что видит вещие сны / Фото: Instagram

В университете Галкин овладел пятью языками

Кроме выступлений на публике Максиму Галкину всегда легко давалось изучение языков. Именно поэтому будущий артист сперва поступит в лингвистический факультет. Во время учебы Галкину удалось овладеть не одним, а сразу пятью языками – английским, испанским, французским, чешским и немецким.

Максим Галкин в юности / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, что недавно Алла Пугачева впервые публично поддержала супруга и поставила на место рашистов, которые напали на Максима Галкина из-за его позиции.