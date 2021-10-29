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Малахова вызвали на допрос из-за фейкового исчезновения Светличной – инсайдер

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
29 октября, 17:50
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Источники сообщают, что российского ведущего Андрея Малахова вызвали в СК по делу актрисы Светланы Светличной, которую считали пропавшей
Малахова вызвали в главное следственное управление Следственного комитета из-за пропажи Светличной
Малахова вызвали в главное следственное управление Следственного комитета из-за пропажи Светличной / Фото: YouTube

Актрису Светлану Светличную искали волонтеры и полиция после того, как ее сын заявил об исчезновении звезды. Внезапно Светличная появилась на съемках ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Малахов опубликовал у себя в Instagram-профиле фото с актрисой и написал, что она "нашлась".

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Сегодня стало известно, что телеведущего Андрея Малахова вызвали на допрос в главное следственное управление Следственного комитета России. Естественно, из-за случившегося со Светличной – Малахова и некоторых членов съемочной команды ток-шоу хотят допросить, пишет "Лента.ру".

Ранее сообщалось, что звезду "Бриллиантовой руки" Светлану Светличную после фейковой пропажи хотят положить в клинику, но она отказывается.

По мнению сына актрисы, Светличной нужна помощь медиков. Он настаивает, чтобы ее положили в больницу даже против воли. Лечение Светлане Светличной необходимо в связи с развивающейся деменцией, отметил Алексей.

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Кто такая Светлана Светличная

Звезда и секс-символ советского кино родилась в Армянской ССР в 1940 году. В 19 лет она дебютировала в кино, а в 1968 году сыграла роль роковой красотки в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".

Светлана Светличная и Юрий Никулин в фильме "Бриллиантовая рука" / Скриншот

В фильмографии Светличной около 40 картин, среди них: "Стряпуха", "Место встречи изменить нельзя", "Им покоряется небо".

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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