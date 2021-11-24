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Мама Бритни Спирс хочет помириться с дочерью

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
24 ноября, 10:18
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Недавно Бритни Спирс заявила, что именно ее маме Линн Спирс принадлежала идея лишить дочь всех прав и отдать ее под опеку
Линн Спирс пытается наладить отношения с дочерью
Линн Спирс пытается наладить отношения с дочерью / Фото: Getty Images

После того, как певица получила долгожданную свободу, она не хочет ничего знать о своих родственниках. Бритни считает, что во всем случившимся виновата ее мама. Сам Линн Спирс никак не комментировала признание дочери. Но как рассказывают инсайдер, мама певицы пытается помириться с дочерью.

Как пишет TMZ, Линн Спирс приехала в Лос-Анджелес, чтобы провести День Благодарения с сыном Брайаном, также она надеется увидеться с Бритни.

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Певица Бритни Спирс с матерью
Певица Бритни Спирс с матерью / Фото: Getty Images

По информации других источников, мама артистки уже пыталась встретиться с дочкой за несколько дней до финального суда, но Бритни отказалась впускать Линн на порог своего дома. Об этом пишет Page Six.

Что было с Бритни Спирс?

Вот уже 13 лет Бритни Спирс находилась под опекой своего отца и его помощников. Артистка не могла самостоятельно принимать важные решения в своей жизни, распоряжаться своими финансами, имуществом и выступать на сцене. Она длительное время дистанционно выступала в суде и просила "вернуть ей нормальную жизнь".

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Бритни Спирс избавилась от опеки отца
Бритни Спирс избавилась от опеки отца / Фото: Getty Images

Условия опекунства над Бритни держались в тайне – не было четкого объяснения, согласно которому уже больше 10 лет артистка не могла распоряжаться собственной жизнью и финансами. В основном все списывают на проблемы психического здоровья поп-звезды.

В своем иске Спирс умоляла судью прекратить опекунство, назвав его "оскорбительным", и рассказала, что на протяжении многих лет певицу заставляли пить противозачаточные таблетки и принимать лекарства против ее воли.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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