Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе

Беби-бум

Скандал с Джа

Леди Ди в 10 фото

Что посмотреть в кино

Признание "татушки"

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Мама Дженнифер Лопес и Бен Аффлек рассекретили общее хобби (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
1 сентября, 07:45
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мама Дженнифер Лопес приняла участие в рекламном ролике, который снимал Бен Аффлек
/ Фото: скриншот

У Бена Аффлека хорошие отношения не только с детьми Дженнифер Лопес, но и с ее мамой – Гвадалупе. Недавно возлюбленный Джей Ло стал режиссером рекламного ролика онлайн-букмекера. Принять участие в ролике он пригласил и маму Лопес. В рекламе она появилась в эпизодической роли – Гвадалупе играла в игровые автоматы в казино, а Бен проходил мимо нее.

Реклама

Поговаривают, что роль в ролике мама звезды получила не по-знакомству, а и сама увлекается азартными играми, как и Бен. Однажды Гвадалупе выиграла в казино 2,4 миллиона долларов.

К слову, мама Дженнифер Лопес и Бен Аффлек всегда отлично ладили.

Гваделупе любит Бена и счастлива, что он снова стал частью жизни Дженнифер. Они любят вместе играть в азартные игры, как делали это в прошлом. На этой неделе у Бена была возможность поработать в Вегасе, и она не могла не присоединиться, – сказал инсайдер порталу E! News.

Что известно об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека:

Реклама

Напомним, что Лопес и Аффлек начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась.

Тогда причиной расставания назвали излишнее внимание журналистов и папарацци к паре, что очень не нравилось Бену.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на премьере сериала "Сорвиголова" в 2003 году
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на премьере сериала "Сорвиголова" в 2003 году / Фото: Getty Images

В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями. Бывшие влюбленные несколько раз переносили церемонию из-за пандемии. По крайней мере, это была их официальная версия.

Этой весной появились первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе.

Реклама

Другие новости по теме:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Моргенштерн женился. Как вам образы молодоженов?
Свадьба августа
Моргенштерн и Дилара расписались
Ого!
Премьера уже в сентябре
7 новых сериалов
Интересно
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять