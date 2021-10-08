Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова ⛔ Разумкова уволили 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова

Локация Евровидения

Звезда Крейга

Insta-развод

Сыновья Спирс

Бонд по-украински

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Мама Наташи Королевой показала, как живет в США (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
8 октября, 13:38
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Людмила Порывай является активным пользователем соцсетей. Для своих подписчиков мама певицы провела небольшую экскурсию по району Майами, в котором уже много лет живет
Мама Наташи Королевой рассказала о жизни в США
Мама Наташи Королевой рассказала о жизни в США / Фото: instagram.com/koroleva__star

Людмила Порывай, которая впечатлила размером своей пенсии в США, решила больше рассказать о своей жизни в Америке. Она показала свою квартиру в Майами и призналась, что старается каждое утро ходить на пробежку.

Реклама

Людмила Порывай в Майами не скучает. Мама Наташи Королевой поделилась историей. как пришла на нудистский пляж. По словам мама артистки, она долго не решилась посетить это место – ей было стыдно. Но все-таки любопытство взяло свое.

Мужики выбегают из воды и показывают мне свои прелести. И такие они счастливые, что на них смотрят, – вспомнила историю Порывай.

Мама Наташи Королевой в США: Instagram

Поклонники оценили новое видео мамы певицы и отметили, что 75-летняя Людмила Порывай отлично выглядит.

Реклама
  • "Потрясающая женщина. Здоровья вам"
  • "Вы просто огонь! От вас исходит заряд бодрости и позитива"
  • "Какая вы клевая, красивая, позитивная"
Instagram: Скриншот

Отметим, Людмила Порывай уже больше 30 лет живет в США, куда переехала после смерти отца Наташи Королевой в 1993 году. Там она вышла замуж за мигранта Игоря Эльперина, который переехал в Штаты более 40 лет назад. Мама певицы признается, жизнь за океаном ей очень нравится.

Другие новости о Наташе Королевой:

Реклама

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Цитата дня

Нет ничего в этой жизни сильнее, чем дать жизнь. Больше всего в этой жизни трогает — это семья. Нельзя быть одинокой, нельзя никому не принадлежать, только звездам. Надо обязательно иметь семью и дать жизнь

Руслана Лыжичко певица
Беременна?
Все обсуждают
Новые фото экс-супруга Ани Лорак — Мурата с невестой
Очень похожи!
Ожидаемая премьера
В прокат вышел "Титан" – победитель "Канн-2021"
Что нужно знать о фильме
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять