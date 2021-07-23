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Мама Наташи Королевой в вышиванке восхитила Сеть песнями на украинском языке (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
23 июля, 12:39
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Мама популярной певицы Наташи Королевой, Людмила Порывай, уже давно живет США. Сейчас мама артистка приехала в Украину
Мама Наташи Королевой спела на украинском
Мама Наташи Королевой спела на украинском / Фото: instagram.com/mama_luda_star

Людмила Порывай, которая недавно рассказала о своей пенсии, проводит время в Киеве. Когда-то мама Наташи Королевой работала дирижером хоровой капеллы "Светоч" и профессором консерватории. У нее в Украине осталось много друзей, коллег и учеников.

Людмила Порывай решила встретиться с бывшими своими учениками. Конечно, в Instagram она поделилась видео со встречи.

Встреча через 30 лет с моими студентами! Теперь это заслуженные артисты—гордость Украины! – подписала одну из публикаций мама Наташи Королевой.

Для встречи все выбрали вышиванки, мама Королевой не стала исключением.

Поделилась Людмила Порывай видео, как они с ее бывшими учениками пели "Многая літа".

Лучшие голоса Украины! – подписала публикацию мама Наташи Королевой.

Поклонники оценили новые публикации Людмилы Порывай и не скупились оставить много приятных комментариев.

  • "Обожая позитивных людей!"
  • "Прелесть, люблю Украину"
  • "Мама Люда в своей профессии! Отличный дирижер"

Ранее мы рассказывали, что мама Наташи Королевой поделилась фото со старшей дочерью.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Знаете, когда страшно? Когда "всю себя без остатка мужчине". Когда есть зависимость ментальная или финансовая, когда кажется и понимаешь, что самой сложненько будет. Страшно ответственность брать на себя. А ведь исток прост – не выстраивать зависимые отношения, а всегда оставаться личностью.

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