Мама Наташи Королевой в вышиванке восхитила Сеть песнями на украинском языке (видео)

Людмила Порывай, которая недавно рассказала о своей пенсии, проводит время в Киеве. Когда-то мама Наташи Королевой работала дирижером хоровой капеллы "Светоч" и профессором консерватории. У нее в Украине осталось много друзей, коллег и учеников.
Людмила Порывай решила встретиться с бывшими своими учениками. Конечно, в Instagram она поделилась видео со встречи.
Встреча через 30 лет с моими студентами! Теперь это заслуженные артисты—гордость Украины! – подписала одну из публикаций мама Наташи Королевой.
Для встречи все выбрали вышиванки, мама Королевой не стала исключением.
Поделилась Людмила Порывай видео, как они с ее бывшими учениками пели "Многая літа".
Лучшие голоса Украины! – подписала публикацию мама Наташи Королевой.
Поклонники оценили новые публикации Людмилы Порывай и не скупились оставить много приятных комментариев.
- "Обожая позитивных людей!"
- "Прелесть, люблю Украину"
- "Мама Люда в своей профессии! Отличный дирижер"
Ранее мы рассказывали, что мама Наташи Королевой поделилась фото со старшей дочерью.