Мама Наташи Королевой в вышиванке восхитила Сеть песнями на украинском языке (видео)

Мама популярной певицы Наташи Королевой, Людмила Порывай, уже давно живет США. Сейчас мама артистка приехала в Украину

Мама Наташи Королевой спела на украинском / Фото: instagram.com/mama_luda_star

Людмила Порывай, которая недавно рассказала о своей пенсии, проводит время в Киеве. Когда-то мама Наташи Королевой работала дирижером хоровой капеллы "Светоч" и профессором консерватории. У нее в Украине осталось много друзей, коллег и учеников.

Людмила Порывай решила встретиться с бывшими своими учениками. Конечно, в Instagram она поделилась видео со встречи.

Встреча через 30 лет с моими студентами! Теперь это заслуженные артисты—гордость Украины! – подписала одну из публикаций мама Наташи Королевой.

Для встречи все выбрали вышиванки, мама Королевой не стала исключением.

Поделилась Людмила Порывай видео, как они с ее бывшими учениками пели "Многая літа".

Лучшие голоса Украины! – подписала публикацию мама Наташи Королевой.

Поклонники оценили новые публикации Людмилы Порывай и не скупились оставить много приятных комментариев.

"Обожая позитивных людей!"

"Прелесть, люблю Украину"

"Мама Люда в своей профессии! Отличный дирижер"

Ранее мы рассказывали, что мама Наташи Королевой поделилась фото со старшей дочерью.