Maneskin послали Путина со сцены на глазах у Анджелины Джоли и ее дочери (видео, фото)

Итальянская группа Maneskin уже неоднократно проявляла свою солидарность к украинскому народу, который борется против рашистского нашествия. Рокеры знают, на чьей стороне правда. Они отменили концерты на России и призывают фанатов не верить коварным пропагандистам Кремля.
9 июля Maneskin зажигали на концерте в Риме. Музыканты открыли свой мировой тур в качестве хедлайнеров на арене Большого театра. Во время выступления рокеры напомнили гостям, что в Украине война, развязанная РФ. Как прошло мероприятие Maneskin и при чем здесь Анджелина Джоли – читайте дальше.
Солист Maneskin публично обругал Путина
Группа исполняла трек Gasoline, отрывок из которого посвящен нашей стране. Во время исполнения песни фронтмен коллектива Давид Дамиано указал президенту-диктатору правильный курс на три буквы. Также рокер послал вслед за Путиным всех, кто не согласен с его словами.
F*ck putin! F*ck war! Идите все, кто против того, что я сейчас озвучил – сказал Дамиано.
Судя по крикам и аплодисментам, зрители поддержали рокера.
На концерте неожиданно засветилась Анджелина Джоли
Да-да, среди многочисленной толпы фанатов Maneskin были и всем известные лица. В частности, бдительные папарацци заметили голливудскую актрису и ее 16-летнюю дочь Шайло. Девочка светилась от счастья. Она была рада появиться на концерте своих кумиров. Анджелина тоже не скучала. Звезда влюбленными глазами смотрела на сцену.
Известно, что Джоли приехала в Рим не на концерт. Дело в том, что там она в роли режиссера снимает фильм с Сальмой Хаек в главной роли:)
Maneskin представили новый трек
Рокеры приготовили сюрприз для фанатов. Правда, неполноценный. Они спели фрагмент из своей новой песни, у которой еще даже нет названия.
Песня – лирическая. Ее исполнили под акустическую гитару.
Напомним, в апреле Mаneskin посылали Путина со сцены Coachella.
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"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"