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Марина Хлебникова – о своем состоянии после пожара: "Все не так, как хотелось бы"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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27 января, 13:55
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Звезда 90-х обратилась к публике с новостями. Из нового заявления Марины Хлебниковой стало известно о ее состоянии после пожара
Артистка рассказала о самочувствии
Артистка рассказала о самочувствии / Фото: Instagram

Напомним, 56-летняя Марина Хлебникова стала жертвой пожара: ее квартира в Москве почти полностью выгорела, а сама звезда 90-х получила жуткие ожоги. Тогда певица была одна в комнате, она успела надышаться токсичных газов. Сотрудникам МЧС удалось вовремя спасти звезду.

Пока что Хлебникова не выходила на связь с поклонниками, говорят, у нее сильно пострадала лицо. Но она все же напоминает о себе для всех, кто беспокоится о ее здоровье, голосовыми сообщениями.

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Марине Хлебниковой сделали пластическую операцию
Марине Хлебниковой сделали пластическую операцию / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Недавно она вышла в прямой эфир и пообщалась с ведущими "Ретро FM", здоровье артистки, конечно же, – главная тема, которая всех беспокоит.

Если говорить о физическом самочувствии, то все не так, как хотелось бы. Что касается моего морального настроя, считаю, чем позитивнее я буду, тем быстрее мне станет лучше. И поэтому стараюсь держаться изо всех сил. Очень много людей пишут мне, все время смотрю свою страничку. А вот работать пока точно не смогу.

Марина Хлебникова на концерте
Марина Хлебникова на концерте / Фото: Instagram

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Артистка призналась, что уже даже попробовала поработать в студии — голос и связки в хорошем состоянии. Но о том, чтобы выступать на сцене, пока что речь не идет.

Когда на сцену пойду, прямо загадывать не хочу.

Поклонники желают Марине Хлебниковой скорейшего выздоровления.

К слову, ранее артистке сделали операцию на лице.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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