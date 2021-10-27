Задержка зарплаты и домогательства: на Цукерберга и его супругу подали в суд их подчиненные

Два человека, которые раньше работали в семье генерального директора Facebook Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан, подали два судебных иска против пары

Марка Цукерберга и Присциллу Чан обвинили в домогательствах / Фото: Getty Images

Первым истцом выступает Миа Кинг, работавшая в компании Limitless Specialty Services LLC, которая предоставляла Цукербергу с супругой услуги безопасности. Вторым истцом является мужчина, который предпочел не называть свое имя настоящее имя, представившись как Джон Доу. Он был управляющим домохозяйством супругов, сообщает NBC.

В документах, которые были поданы в суд, утверждается, что семейные компании пары несут ответственность за сексуальные домогательства и дискриминацию со стороны сотрудников компаний (то есть не самих Цукерберга и Чан). Тем не менее, в обоих исках в качестве ответчиков фигурируют Марк и Присцилла. Их также обвиняют в невыплате заработной платы.

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Марк Цукерберг и Присцилла Чан / Фото: Getty Images

Бен ЛаБолт, представитель семьи Чан-Цукерберг, заявил, что "отдельные многонедельные расследования обвинений" привели к выводу, что "эти обвинения не могут быть подтверждены". По его словам, семейные компании супругов "очень серьезно относятся к жалобам на ненадлежащее поведение на рабочем месте и незамедлительно расследуют подобные вопросы".

Подробности жалоб сотрудников

Миа Кинг утверждает, что сотрудники ее компании называли ее "девушкой из гетто", "с*кой" и обсуждали ее грудь. Она также заявила, что ее заставляли работать сверхурочно, и ей не выплачивали заработную плату.

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Кроме того, Миа утверждает, что, когда она жаловалась на такое отношение своей коллеге, та заявила, что в компании "у власти мужчины" и они являются главными.

В своей 35-страничной жалобе Джон Доу объяснил, что он отвечает за "наблюдение и управление различными объектами недвижимости семьи Цукерберг". Он утверждает, что эта должность привела к тому, что он работал более 40 часов в неделю и более восьми часов в день, "за что ему никогда не платили", и что неоднократно его "заставляли работать по 17 часов в день для подготовки собственности к приезду Цукерберга с супругой.

Доу заявил, что страдает эпилепсией и был вынужден выполнять задания, которые усугубляли его состояние или представляли опасность, например, лазать по лестнице или переносить тяжелые предметы. Кроме того, Доу, который является гомосексуалистом, утверждал, что подвергался сексуальным домогательствам и оскорблениям из-за принадлежности его к ЛГБТК+.

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