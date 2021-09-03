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MARUV должна была выступить на разогреве у Måneskin в Москве, но группа отменила ее выход

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
3 сентября, 11:21
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Måneskin, конечно, те еще бунтари. Приехав в Москву, они пообещали дать интервью Ксении Собчак и еще одной известной журналистке. В итоге "кинули" их и побеседовали с Олей Бузовой. А теперь еще и сандал с MARUV...
Måneskin в последний момент отменили выступление MARUV
Måneskin в последний момент отменили выступление MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial, instagram.com/maneskinofficial

Ольга Бузова уже успела отреагировать на возмущения Ксении Собчак насчет интервью, но сейчас, похоже, назрел новый скандал.

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Как пишет Telegram-канал Super.ru, на разогреве у победителей "Евровидения" Måneskin в московском ГУМе на частном концерте должна была выступить украинская певица MARUV. Но за несколько минут до ее выхода на сцену музыканты отменили ее выступление.

Артистке ничего не оставалось делать, как покинуть ГУМ. Об этом сообщили очевидцы, которые мельком увидели артистку рядом со сценой.

MARUV
MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

Сообщается также, что организаторы рассматривали несколько кандидатур, однако больше всего понравилась именно эпатажная украинская исполнительница.

Что Måneskin натворили в Москве?

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Многие поклонники артистов остались недовольны тем, что их не пустили на концерт. Как сообщает ряд российских новостных Telegram-каналов, концерт был "не для всех", да и билетов на выступление итальянских рокеров накануне их приезда в продаже не было.

Еще один скандал связан с Ксенией Собчак и Ольгой Бузовой. Оказалось, что менеджеры артистов написали Ксении и якобы напросились к ней на интервью. Собчак с командой долго готовилась, но в итоге осталась ни с чем.

Интервью было обещано еще одной журналистке и YouTube-интервьюеру – Татьяне Мингалимовой, которая ведет канал "Нежный редактор". Она тоже долго готовилась к беседе с Måneskin, но в последний момент менеджеры артистов отменили все интервью.

В итоге с музыкантами смогла пообщаться певица Ольга Бузова – ее интервью с рокерами выйдет в российском Cosmopolitan.

Собчак возмутилась тем, что Бузова поговорила с музыкантами о "борще, своих песнях и татуировках", в то время как Ксения планировала обсудить с Måneskin серьезные темы: равенство, феминизм, гомофобию и так далее.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Мы действительно больше не сотрудничаем. О разрыве она сообщила мне лично, в присутствии мужа, не объяснив причин. Через некоторое время мои контакты были заменены на официальных ресурсах певицы. Сейчас новый менеджмент, я так понимаю, пытается разобраться в том, как работает музыкальная индустрия

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