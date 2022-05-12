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Мать актрисы Эшли Джадд покончила жизнь самоубийством в собственном доме

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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12 мая, 19:04
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Известная американская кантри-певица Наоми Джадд ушла из жизни 30 апреля 2022 года, но только сейчас ее младшая дочь отважилась раскрывать причины смерти
Мама Эшли Джадд – Наоми умерла в возрасте 76 лет
Мама Эшли Джадд – Наоми умерла в возрасте 76 лет / Фото: Pinterest, Скриншот из видео

Актриса Эшли Джадд, которая шокировала признанием о том, почему сделала аборт, на шоу "Доброе утро, Америка" объяснила, что они с сестрой Вайноной решили самостоятельно раскрыть информацию о самоубийстве матери до того, как будут обнародованы результаты вскрытия.

Эшли призналась, что сама обнаружила тело своей 76-летней матери в их доме в Нэшвилле, штат Теннесси. Рядом с Наоми было найдено огнестрельное оружие – она выстрелила сама в себя, сообщает Вillboard.

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Я посещаю маму и отчима каждый день, когда я дома в Теннесси. В тот день я была в гостях как всегда. Я поднялась по лестнице, чтобы сказать ей, что к ней пришел ее добрый друг, и нашла ее тело, – поделилась страшными воспоминаниями Джадд-младшая.

Кантри-певица в молодости
Кантри-певица в молодости / Фото: Pinterest

Известно, что многие годы Наоми Джадд страдала депрессией и психическими заболеваниями. Последние 10 лет болезнь сопровождалась паническими атаками, тревогой и мыслями о суициде.

Джадд принимала сильные психотропные препараты, в том числе литий. Это лекарство вызывало сильные побочные эффекты, включая отек лица, алопецию и тремор.

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Наоми Джадд ушла из жизни в возрасте 76 лет за день до посвящения в Зал славы кантри.

Эшли надеется, что эта информация о смерти ее матери поможет другим, страдающим психическими заболеваниями, обратиться за помощью и не держать все в себе.

Кратко о Наоми Джадд

Наоми Джадд – американская певица, автор песен и актриса. В юности посещала школу медсестер. В 1983 году вместе со старшей дочерью Вайноной создала дуэт The Judds. Группа выпустила пять студийных альбомов, получивших платиновый и золотой статус. Также мать с дочерью пять раз становились лауреатами "Грэмми", а также других престижных премий.

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Наоми Джадд с дочерьми Эшли и Вайноной
Наоми Джадд с дочерьми Эшли и Вайноной / Фото: Getty Images

Младшей дочери кантри-певицы Эшли Джадд сейчас 54 года. Она построила карьеру киноактрисы. Известны проекты с ее участием: "Звездный путь: Следующее поколение", "Норма Джин и Мэрилин", "Двойной просчет" и другие.

Напомним, в январе стало известно, что 26-летний сын звезды "Убить Билла" и крестник Квентина Тарантино покончил жизнь самоубийством.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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