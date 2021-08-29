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Майклу Джексону могло исполниться 63. Слушаем топовые хиты поп-короля (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
29 августа, 12:56
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29 августа король по-музыки мог отпраздновать свой 63-й день рождения. Но 25 июня 2009 года артист с мировым именем умер. Официальная причина смерти – передозировка лекарственными препаратами
Самые известные хиты Майкла Джексона - подборка клипов
Самые известные хиты Майкла Джексона - подборка клипов / Фото: Скриншот из видео

Майкл Джексон, ставший культовым поп-певцом, родился 29 августа 1958 года в многодетной музыкальной семье. Двенадцать лет назад мир потерял знаменитость и кумира миллионов. Сегодня мы вспоминаем лучшие хиты певца и некоторые факты из его биографии.

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Кстати многие поклонники Майкла Джексона до сих пор не верят в его смерть, считая это постановкой. Тем не менее его похоронили 3 сентября 2009-го на кладбище Форест-Лон в Калифорнии.

Самые популярные песни Майкла Джексона

Thriller (1982)

Альбом "Thriller" вошел в историю как самая продаваемая пластинка в мире, а танец из этого клипа до сих пор считается одним из самых часто повторяемых.

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Billie Jean (1983)

Этот клип стал первым клипом чернокожего певца, попавшим в горячую ротацию MTV.

Bad (1987)

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Видео на трек "Bad" с одноименного альбома Джексона вышел в августе 1987 года. Его снял режиссер Мартин Скорсезе.

Black or White (1991)

В этом клипе вместе с Майклом Джексоном снялись Маколей Калкин, Тесс Харпер и Джордж Вендт.

You Are Not Alone (1995)

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Клип на песню You Are Not Alone примечателен тем, что в нем снялась первая жена Майкл – Лиза Мария Пресли – дочь Элвиса Пресли.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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