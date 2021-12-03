Майли Сайрус и дочь Смита: кто попал в список Forbes "30 до 30"

Накануне Нового года журнал Forbes подвел итоги 2021-го и определил самых успешных и влиятельных людей мира в разных категориях, в тому числе музыки. Кто же попал в список?

Попавший в список Forbes "30 до 30". / Фото: Instagram

Уже успел опубликовать результаты года сайт Spotify, где чаще всего украинцы слушали российских рэперов. Теперь настал черед Forbes, где среди селебретис можно увидеть совсем молодых и юных знаменитостей.

В издании убеждены, что у суперстарс, предложенных в перечне категории "Музыка", есть немало перспектив в 2022 году. Ведь они стремительно строят свою карьеру.

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Отметим, что в списке Forbes "30 до 30" есть много музыкантов как известных, так и наоборот. Мы кратко расскажем, кто из самых обсуждаемых звезд в списке.

29-летняя артистка Майли Сайрус, ставшей звездой фотосессии и обложки Forbes, во второй раз попала в этот рейтинг. Впервые это произошло в 2014 году, когда 21-летняя поп-дива выпустила альбом Bangerz, и "вляпалась" в скандал из-за громкого выступления на MTV Video Music Awards, где она станцевала откровенный тверк.

В этом году Майли снова попала в рейтинг из-за ряда достижений, в тому числе за попадание в чарт с шестью альбомами в топ-5 на Billboard 200.

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Майли Сайрус попала в Forbes. / Фото: Instagram

В топ-30 в категории "Музыка" попала и 18-летняя Оливия Родриго. Дебютный альбом знаменитости закрепился на первом месте в Billboard 200. Она выиграла три премии MTV VMA и была номинирована на семь премий "Грэмми-2022".

Оливия Родриго попала в Forbes. / Фото: Instagram

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21-летняя дочь актриса Вилла Смита – Виллоу также в списке. Интересно, что девушка начала творческую карьеру еще в 2010 году. Летом этого года она выпустила четвертый студийный альбом Lately I Feel Everything с треками с участием Тьерри Вак и Аврил Лавин.

Уиллоу Смит попала в Forbes. / Фото: Instagram

28-летняя реп-исполнительница Saweetie попала в список "30 до 30" после того, как она получила премию VMA за музыкальное видео "Best Friend" с участием Doja Cat, а также AMA в номинации "Лучший новый исполнитель".

Saweetie попала в Forbes. / Фото: Instagram

Что касается категории "Кино", то в список попали звезда сериала сериала "Эйфория" – Барби Феррейра, рыжеволосая актриса из фильма "Бабочка" – Белла Торн, героиня из фильма Стивена Спилберга "Вестсайдская история" Рэйчел Зеглер и другие.

В рейтинге Forbes находятся звезды, которые действительно покорили вершину и за короткое время смогли стать популярным, несмотря на свой молодой возраст. Надеемся, что селебретис и дальше будут радовать своих поклонников выступлениями и покорять мир и рейтинги.

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